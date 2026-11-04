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Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο σχολίασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο διχασμός έχασε», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη νίκη των Δημοκρατικών σε μια εκλογική απάντηση απέναντι στην πολιτική που, όπως υποστηρίζει, στηρίζεται στον φόβο και στην αλαζονεία της εξουσίας.

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Ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι το αποτέλεσμα έχει σημασία και πέρα από τα αμερικανικά σύνορα, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δείχνει πως η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων, η υπονόμευση δικαιωμάτων, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η καλλιέργεια μίσους μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κερδίζουν όταν δίνουν απαντήσεις στις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών για το κόστος ζωής, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κλείνοντας, χαρακτηρίζει τη νίκη πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας.