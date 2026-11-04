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Η αύξηση της τιμής της βενζίνης, η δασμολογική πολιτική και οι καταγγελίες για διαφθορά στην οικογένεια Τραμπ συνέβαλαν καθοριστικά στην εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα ανάδειξης νέων υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές, ενώ πολλοί Ρεπουμπλικανοί αποκτούν μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία απέναντι στον πρώην πρόεδρο.

Συρίγος εκτιμά πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αναζητήσει διέξοδο στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη διεθνή σταθερότητα.

Η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο καθιστά πλέον εξαιρετικά δύσκολη την έγκριση του προγράμματος για την προμήθεια των αεροσκαφών F-35.

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Βαριά προσωπική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε δήλωσή του στη HuffPost.

Όπως επισημαίνει, η ακρίβεια, η αύξηση της τιμής της βενζίνης, η δασμολογική πολιτική και η δυσαρέσκεια για την οικογένεια Τραμπ συνέβαλαν καθοριστικά στην εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών.

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Παράλληλα, αναλύει τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, τις πιθανές αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η έγκριση των μαχητικών F-35 γίνεται πλέον εξαιρετικά δύσκολη.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν βαριά προσωπική ήττα του αμερικανού προέδρου. Θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες διάφορες αναλύσεις για τα αίτια αλλά είναι σαφές ότι το κόστος της τιμής της βενζίνης που διπλασιάστηκε λόγω του πολέμου στον κόλπο έπαιξε βαρύνοντα ρόλο. Δίπλα σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την δασμολογική πολιτική που αύξησε τις τιμές των προϊόντων για τον μέσο αμερικανό καταναλωτή αλλά και μία έντονη ενόχληση για τη διαφθορά και τον προσωπικό πλουτισμό της ευρύτερης οικογένειας Τραμπ. Στο εσωτερικό της χώρας οι Δημοκρατικοί αποκτούν ύστερα από πολύ καιρό τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μία σειρά υποψηφίων που μπορούν να κατέβουν με αξιώσεις στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν μετά από δύο χρόνια. Η ένδεια υποψηφίων από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ήταν τρομακτική μετά την αποχώρηση Ομπάμα. Παράλληλα, πολύ ρεπουμπλικάνοι θα μπορέσουν να ανασάνουν πιο ελεύθερα. Μέχρι τώρα ο κανόνας ήταν πως όποιος ρεπουμπλικανός τολμούσε να σταθεί απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο δεν είχε καμία πιθανότητα να επιβιώσει πολιτικά. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Ποιοι είναι οι φόβοι; Ο αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι στη φάση του να μετατοπίσει τις ευθύνες σε τρίτους για την ήττα. Θα ακολουθήσει ο θυμός. Μετά το θυμό είναι πολύ πιθανόν να μπει στη διαδικασία να καταδείξει ότι εξακολουθεί να παραμένει ισχυρός. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι δύσκολο να κινηθεί πλέον λόγω της απώλειας του Κογκρέσου. Αντιθέτως στα εξωτερικά θέματα θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια, στοιχείο που δεν είναι θετικό. Ως προς τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν ας θεωρήσουμε περίπου Βέβαιο ότι καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η έγκριση των F 35 από ένα κογκρέσο όπου θα πλειοψηφούν οι δημοκρατικοί».