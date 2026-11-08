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Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων συμμετέχουν περίπου 25.000 αθλητές, ξεκινώντας από τον Μαραθώνα με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω της διεξαγωγής των αγώνων, η Αστυνομία εφαρμόζει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε πλήθος κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, οι αρχές έχουν προτείνει εναλλακτικές διαδρομές και παρέχουν πληροφορίες μέσω ειδικού Κέντρου Επιχειρήσεων που λειτουργεί για τη διοργάνωση.

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Ρεκόρ συμμετοχών καταγράφει φέτος ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, η κλασική διαδρομή του οποίου εκκίνησε στις 8.30: Πάνω από 85.000 δρομείς από 124 χώρες παίρνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου, ενώ περίπου 25.000 δρομείς ήταν να συμμετάσχουν στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σήμερα Κυριακή πραγματοποιείται ο αγώνας της κλασικής διαδρομής, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής. Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναμένονταν περίπου 25.000 δρομείς.

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Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, το πρόγραμμα του Σαββάτου περιελάμβανε δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 για το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν επίσης αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ενώ στις 08:30 δόθηκε η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄ η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 04:00 έως τις 13:00, ενώ στην οδό Αρχιμήδους θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνος, σε διάφορα τμήματα της οποίας η κυκλοφορία θα διακόπτεται ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

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Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε κομβικά σημεία της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, θα επηρεαστούν η λεωφόρος Λαυρίου, η λεωφόρος Κηφισίας και η λεωφόρος Κατεχάκη, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για όσους χρειάζεται να κινηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, για όσους μετακινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού και της οδού Κρυονερίου. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

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Για τις μετακινήσεις από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν επιτρέπεται σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την κλασική διαδρομή και τη διαδρομή των 10 χλμ (eurokinissi)