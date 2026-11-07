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Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα και τιμαλφή σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, προφασιζόμενοι δήθεν τεχνικές βλάβες στο δίκτυο.

Η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και άλλαζε συχνά το τηλεφωνικό κέντρο και τις συνδέσεις της για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Οι αρχές κατάσχεσαν πλήθος κλοπιμαίων και χρηματικά ποσά, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά είκοσι τέσσερις περιπτώσεις απάτης και κλοπής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της σπείρας υπερβαίνει το ποσό των 565.000 ευρώ.

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Έξι μέλη ακόμα μίας εγκληματικής οργάνωσης απατεώνων εντόπισαν και συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την επιχείρησή τους για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων.

Οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες, υποδυόμενα τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους έπειθαν ότι υπήρχε διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας και τους καθοδηγούσαν να αφήσουν χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα χωρίς επιτήρηση, για να τα αρπάξει συνεργός τους.

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Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, εντός του οποίου συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τα μέλη της οργάνωσης,τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, είχαν συγκροτηθείέχοντας μεταξύ τους με διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές- εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων πληροφοριών.Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εξωτερικά των κατοικιών τους.Ακολούθως, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προχωρούσαν σε συχνή αλλαγή των χώρων εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών που χρησιμοποιούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και στην οικία όπου φυλάσσονταν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -4.100- ευρώ,

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· -12- κινητά τηλέφωνα,

· -28- χρυσές λίρες,

· -60- βραχιόλια,

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· -118- τεμάχια σκουλαρίκια,

· -63- ρολόγια,

· -29- δαχτυλίδια,

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· -47- αλυσίδες,

· -4- σταυροί,

· κυνηγητική καραμπίνα και

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· -9- αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

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Εξιχνιάστηκαν συνολικά -24- περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις -565.000- ευρώ.