Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές στα δυτικά και ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, ενώ στις ορεινές περιοχές της βόρειας χώρας οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η πρόσβαση στην επίσημη αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες δεν κατέστη δυνατή, καθιστώντας επισφαλή την παρουσίαση συγκεκριμένων μετεωρολογικών δεδομένων έως την Πέμπτη.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με ψυχρό πρωινό, τοπικές βροχές στα δυτικά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο ξεκινά η Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026. Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με ευνοϊκές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής. Η πλήρης επίσημη πενθήμερη πρόγνωση της ΕΜΥ δεν ήταν προσβάσιμη κατά τον έλεγχο, γι’ αυτό οι επόμενες ημέρες παρουσιάζονται με σαφή επισήμανση των περιορισμών.

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Η γενική εικόνα

Η Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στα Επτάνησα. Στα κεντρικά και βόρεια ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες.

Αθήνα, Αττική και Πειραιάς

Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, χωρίς ένδειξη εκτεταμένων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14–15 βαθμούς Κελσίου. Βόρειοι–βορειοανατολικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ θα επηρεάσουν περισσότερο τις εκτεθειμένες ακτές και τα ανατολικά της περιφέρειας. Στον Πειραιά οι θαλάσσιες μετακινήσεις απαιτούν έλεγχο των ανακοινώσεων των εταιρειών.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με πιθανή ομίχλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12–13 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Η περιορισμένη ορατότητα απαιτεί προσοχή στις πρωινές μετακινήσεις.

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Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Δυτική Μακεδονία οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από -2 έως 9–11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 0 έως 11–13, στην Ήπειρο από 3 έως 15–16 και στη Θεσσαλία από 3 έως 14–15. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται 6–16 και τοπικά 17 βαθμοί. Στα Επτάνησα 10–18, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 7–14 βαθμοί. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας απαιτείται προσοχή στις χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

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Στην Κρήτη και στα νησιά του νότιου Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά από 10 έως 16–18 και τοπικά 19 βαθμούς. Η πρόγνωση δεν υποδεικνύει γενικευμένες ισχυρές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Στις εκτεθειμένες ακτές της Κρήτης και στα περάσματα μεταξύ των νησιών, κύριο στοιχείο είναι ο βόρειος άνεμος και ο κυματισμός.

Άνεμοι και θάλασσες

Στο Βόρειο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4–5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι βόρειοι θα φτάνουν τα 5–6 και τοπικά στα νότια τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί–νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ, ενώ στα Κύθηρα ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Δεν τεκμηριώνεται γενικό πανελλαδικό απαγορευτικό απόπλου.

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Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος διεξάγεται σήμερα Κυριακή. Σύμφωνα με την ειδική πρόγνωση του meteo.gr της 7ης Νοεμβρίου, ώρα 11:30, κατά μήκος της διαδρομής Μαραθώνας–Αθήνα προβλέπονται ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι 9–11 βαθμοί το πρωί και 13–15 βαθμοί το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Οι βόρειοι–βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν έως 4 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι σχετικά αυξημένη στο πρώτο μισό της διαδρομής. Οι δρομείς χρειάζονται κατάλληλο ντύσιμο πριν από την εκκίνηση και επαρκή ενυδάτωση.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

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Η επίσημη σελίδα της ΕΜΥ εμφανίζει τη Δευτέρα στις διαθέσιμες ημερομηνίες πρόγνωσης, όμως το πλήρες αναλυτικό κείμενο δεν κατέστη προσβάσιμο στον πρωινό έλεγχο. Δεν είναι ασφαλές να δοθούν συγκεκριμένα ύψη βροχής, θερμοκρασίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή εντάσεις ανέμων ανά θαλάσσια περιοχή χωρίς επαληθευμένο δελτίο.

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Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Για την Τρίτη η διαθέσιμη διαδικτυακή παρουσίαση της ΕΜΥ δεν επέτρεψε αξιόπιστη ανάκτηση πλήρους πανελλαδικής πρόγνωσης. Η εικόνα για το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Αιγαίο πρέπει να επανελεγχθεί με το επόμενο επίσημο δελτίο, ιδιαίτερα για ενδεχόμενες τοπικές βροχές.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

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Δεν επιβεβαιώθηκαν επαρκή επίσημα αναλυτικά στοιχεία ώστε να αναφερθούν υπεύθυνα θερμοκρασίες, καταιγίδες και μποφόρ ανά περιφέρεια. Η πρόγνωση θα πρέπει να συμπληρωθεί από νεότερη ανακοίνωση της ΕΜΥ.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Η προγνωστική αβεβαιότητα αυξάνεται για την Πέμπτη. Χωρίς προσβάσιμο επικαιροποιημένο επίσημο δελτίο δεν αποδίδονται συγκεκριμένα φαινόμενα ή χρωματικές προειδοποιήσεις.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Για την πέμπτη επόμενη ημέρα δεν ανακτήθηκε επαρκώς τεκμηριωμένη επίσημη αναλυτική πρόγνωση. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και των ανέμων χρειάζονται νέα αξιολόγηση.

Πηγές και έλεγχος

ΕΜΥ: https://www.emy.gr/ και https://www.emy.gr/forecasts Η φωτογραφία είναι εικονογραφική δημιουργία, όχι πραγματική σημερινή λήψη.