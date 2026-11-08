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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, που φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, και τη Cyber Monday, η οποία ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την αγορά να προετοιμάζεται για δύο από τα σημαντικότερα εκπτωτικά γεγονότα της χρονιάς.

Μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, καταστήματα λιανικής και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν ήδη τις προσφορές και τις εκπτωτικές καμπάνιες τους, επιδιώκοντας να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.

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Από την πλευρά τους, οι Έλληνες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν αγορές, αναζητώντας χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα τεχνολογίας, ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές και είδη για το σπίτι.

Σύμφωνα με την έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, που πραγματοποιήθηκε από την EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, το 67% των καταναλωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη Black Friday και τη Cyber Monday.



Το ποσοστό εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το 63% του 2025 και το 50% του 2024, αποτυπώνοντας τη διαρκώς μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών στα συγκεκριμένα εκπτωτικά γεγονότα.



Ακόμη υψηλότερη είναι η πρόθεση αγορών στις νεότερες ηλικίες, καθώς φτάνει το 72% στους νέους 18 έως 29 ετών και το 76% στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών.



Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, χαρακτήρισε την εξέλιξη θετικό μήνυμα για το λιανεμπόριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.



Πόσα χρήματα θα ξοδέψουν οι καταναλωτές



Η πλειονότητα όσων σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις εκπτώσεις εκτιμά ότι θα διαθέσει από 100 έως 500 ευρώ για τις αγορές της.



Ειδικότερα, το 39% σκοπεύει να δαπανήσει από 100 έως 250 ευρώ, ενώ το 31% υπολογίζει ότι θα ξοδέψει από 250 έως 500 ευρώ. Μόλις το 2% δηλώνει ότι προγραμματίζει αγορές άνω των 1.000 ευρώ.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου οι μισοί καταναλωτές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν αγορές που είχαν ήδη προγραμματίσει.



Συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι θα αγόραζε τα συγκεκριμένα προϊόντα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ το 25% ανέβαλε σκόπιμα τις αγορές του προκειμένου να επωφεληθεί από τις προσφορές του Νοεμβρίου.



Αντίθετα, το 19% σχεδιάζει να προχωρήσει σε επιπλέον αγορές που δεν είχε αρχικά υπολογίσει, ποσοστό που αυξάνεται στο 25% στις νεότερες ηλικίες.



Ρούχα, τεχνολογία και ηλεκτρικές συσκευές στην κορυφή των προτιμήσεων



Στην πρώτη θέση των καταναλωτικών προτιμήσεων βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του 61% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 74%.



Ακολουθούν τα προϊόντα τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές με 59%, ενώ το 42% των καταναλωτών ενδιαφέρεται για την αγορά ηλεκτρικών συσκευών.



Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, με ποσοστό 31%, το οποίο αυξάνεται στο 45% μεταξύ των γυναικών. Παράλληλα, το 27% σχεδιάζει να αγοράσει είδη σπιτιού και κουζίνας.



Προβάδισμα στις online αγορές – Τι επιλέγουν οι νεότεροι



Η έρευνα καταγράφει μικρό προβάδισμα των ηλεκτρονικών αγορών έναντι των φυσικών καταστημάτων, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη σημασία του ψηφιακού εμπορίου.



Συγκεκριμένα, το 35% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του μέσω ελληνικών ή διεθνών ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενώ ένα επιπλέον 5% προσανατολίζεται σε αγορές μέσω εφαρμογών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Αντίστοιχα, το 34% προτιμά κυρίως τα φυσικά καταστήματα, ενώ το 21% σκοπεύει να μοιράσει περίπου εξίσου τις αγορές του ανάμεσα σε διαδικτυακά και φυσικά σημεία πώλησης.



Αξιοσημείωτο είναι ότι το 18% των νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει πως θα στραφεί σε διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα ή marketplaces, έναντι 12% στο σύνολο των ερωτηθέντων.



Ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να προσαρμόσουν τις εμπορικές στρατηγικές τους στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.



Όπως τονίζει, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεκτική παρουσία των επιχειρήσεων τόσο στα φυσικά όσο και στα ψηφιακά κανάλια πώλησης, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία εμπειρία αγορών.



Επιφυλακτικοί τέσσερις στους δέκα για τις πραγματικές εκπτώσεις



Παρά την αυξημένη πρόθεση αγορών, σημαντικό μέρος των καταναλωτών διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο οι προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday ανταποκρίνονται σε πραγματικές μειώσεις τιμών.



Ειδικότερα, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, έναντι 45% το 2025.



Παράλληλα, το 24% υποστηρίζει ότι τα προϊόντα που το ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές, ενώ το 23% αναφέρει ότι μπορεί να εντοπίσει συμφέρουσες τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.



Το 25% δηλώνει ότι πραγματοποιεί περισσότερες αγορές κατά τα εκπτωτικά γεγονότα για οικονομικούς λόγους, ενώ το 22% αναμένει με ενθουσιασμό τις συγκεκριμένες ημέρες.



Ωστόσο, το 15% αναγνωρίζει ότι οι προσφορές το παρακινούν να ξοδέψει περισσότερα από όσα είχε προγραμματίσει, ενώ το 14% αισθάνεται πίεση ή άγχος εξαιτίας της έντονης καταναλωτικής κινητικότητας.



Τι ζητούν οι καταναλωτές για να εμπιστευτούν τις προσφορές



Η διαφάνεια στις τιμές αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.



Μεταξύ όσων εκφράζουν επιφυλάξεις για τις εκπτώσεις, το 35% θα ήθελε να εμφανίζεται το ιστορικό τιμών των προϊόντων, ώστε να μπορεί να διαπιστώνει αν η προσφορά είναι πραγματικά συμφέρουσα.



Επιπλέον, το 26% ζητά σαφή αναφορά στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ενώ το 23% θεωρεί σημαντική την παροχή εγγύησης καλύτερης τιμής.



Όπως επισημαίνει ο Θάνος Μαύρος, η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σχέση επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθιστώντας απαραίτητη τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις εκπτωτικές πρακτικές.



Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι, παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των προσφορών, η Black Friday και η Cyber Monday εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά γεγονότα για το ελληνικό λιανεμπόριο, με τους καταναλωτές να αναζητούν πραγματικές ευκαιρίες και τις επιχειρήσεις να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοραστικής τους δαπάνης.