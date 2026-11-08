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Κορυφώνονται σήμερα Κυριακή οι εκδηλώσεις από την Πολεμική Αεροπορία για την εορτή του προστάτη της, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σήμερα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, Open Day στη Σχολή Ικάρων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ΠΑ, μέσα από μια σειρά δράσεων και παρουσιάσεων. Επίσης το Σάββατο πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, στο Πάρκο Καράβολα, στο Ηράκλειο Κρήτης, αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος» της ΠΑ.

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Δείτε το πλήρες πρόγραμμα

Το δικό του μήνυμα απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας:

«Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV. Στον εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό της στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC – 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό. Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας. To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί. Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν».

Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV. Στον εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό της στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC – 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό. Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας. To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί. Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν. «Αιέν Υψικρατείν» #HellenicAirForce #HAF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 8, 2026