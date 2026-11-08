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Για εσκεμμένη προσπάθεια διασυρμού της έκανε λόγο η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α Τετ» που προβλήθηκε το Σάββατο από τον Alpha Κύπρου.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος για τους ανθρώπους που έχασε, τους έρωτες της ζωής της, τα γηρατειά, τις ρυτίδες, την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, τη μητρότητα και τη σχέση με την κόρη της Φαίδρα. Θυμάται γιατί έσπρωξε τον Μπερλουσκόνι στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, κάνει την αυτοκριτική της για την καριέρα στο Χόλιγουντ που έχασε, αλλά και για την ενασχόληση της με την πολιτική.

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Αναφέρθηκε σε μια «προδοσία» επίσης: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα. Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή, το οποίο ήταν δόλιο για εμένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο. Με έμπλεξαν σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα, και οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

«Για εμένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία, αλλά όταν κατάλαβα ότι προδόθηκα από ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου, υποτίθεται, οι οποίοι με έριξαν, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία, και κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους, εκείνη την ώρα ήταν τέτοια η ταραχή και η στενοχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα καν άρθρωση για νομίζω 3-4 ημέρες. Τρόμαξα πάρα πολύ. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά».