Eικόνες από την πολυεθνική άσκηση «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ», που διεξήχθη από τις 2 ως τις 6 Νοεμβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, η εν λόγω άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης – εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων.
Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και προσωπικό από την Αίγυπτο, την Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.