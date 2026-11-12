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Σε μια γυναίκα απέδωσε ο Ερρίκος Πετιλόν την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος με τους αχυρανθρώπους και τη φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη.

«Μια γυναίκα είναι υπεύθυνη για αυτό που μου συνέβη» είπε στον Alpha, προσθέτοντας πως θυμώναι και μόνο που τη σκέφτεται.

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«Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπε “παιδιά πάμε”. Δεν ήξερα ότι πάω για κρατούμενος».

Ερωτηθείς αν είναι ένα πρώην μοντέλο που έχει ακουστεί, ο Ερρίκος Πετιλόν ξεκαθάρισε «όχι, είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει».

Όσον αφορά στα επόμενα βήματά του, είπε πως δεν θέλω ποτέ βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση. Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ που τα έχω στον τοίχο μου και να ανοίξω συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία».