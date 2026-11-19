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Τριμερής άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ αεροναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας, της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη νότια της Κύπρου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, στην άσκηση συμμετείχαν η φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ, ένα ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, και το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων INS SUFA του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

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Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε σύνθεση εικόνας επιφανείας, γυμνάσιο αντιμετώπισης εναέριων απειλών και εξάσκηση διαδικασιών αντιαεροπορικής άμυνας, τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς.

Η άσκηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, με εκτενείς δραστηριότητες στην ανατολική Μεσόγειο: Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα διεξήχθη άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και αεροσκάφους Β-707 της 120 Μοίρας της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF). Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων των αεροσκαφών σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR).

Επίσης, στα τέλη του Οκτωβρίου είχε πραγματοποιηθεί κοινή άσκηση με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας βυθίστηκε η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα». Κατά την άσκηση είχαν διεξαχθεί και βολές αποδοχής των ισραηλινών κατευθυνομένων βλημάτων SPIKE NLOS και ER που έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο του ΠΝ.