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Με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και με τη διεξαγωγή μιας εξαιρετικά απαιτητικής νυχτερινής πτήσης, κορυφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) η γιγαντιαία αεροπορική συνεκπαίδευση Ελλάδας και Ισραήλ στον εναέριο χώρο νότια της Κρήτης.



Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με τη μαζική συμμετοχή 40 ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, εστιάζει στον εναέριο ανεφοδιασμό (Air to Air Refueling – AAR), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σύμπλευση και το κορυφαίο επίπεδο ετοιμότητας των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.



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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανήρτησαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) εντυπωσιακά πλάνα από τις επιχειρήσεις, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

🇮🇱🤝🇬🇷 JOINT AERIAL REFUELING EXERCISE: The Israeli and Hellenic Air Forces completed a joint training exercise earlier this week, practicing operational flights and midair refueling of Hellenic fighter jets for long-range missions.



The exercise strengthens operational… pic.twitter.com/Mb0L27ovHU November 18, 2026

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο Πολεμικών Αεροποριών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:



«Οι Πολεμικές Αεροπορίες του Ισραήλ και της Ελλάδας ολοκλήρωσαν κοινή εκπαιδευτική άσκηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκτελώντας επιχειρησιακές πτήσεις και εναέριο ανεφοδιασμό ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών για αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Η άσκηση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο αεροπορικών δυνάμεων. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε εμβέλεια».

