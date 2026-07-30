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Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, στο οποίο η νεαρή αντιδρά σε ρίψη νερού, συγκέντρωσε πάνω από εκατό εκατομμύρια προβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ξαφνική δημοσιότητα οδήγησε την Οσεάν στην υπογραφή συμβολαίου με εταιρεία management για την επαγγελματική της εξέλιξη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ίδια δηλώνει πως επιθυμεί να ακολουθήσει καριέρα στον τομέα της μουσικής, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που προέκυψαν από τη διαδικτυακή της προβολή.

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Η ζωή της άλλαξε μέσα σε μόλις 13 δευτερόλεπτα. Η 20χρονη Γαλλίδα Οσεάν (Océane), γνωστή πλέον στα social media ως «Red Bikini Girl», έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο όταν ένα αυθόρμητο βίντεο από πάρτι στην Ισπανία ξεπέρασε τις 100 εκατομμύρια προβολές.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε εκδήλωση της Summer Rockz στο Λιορέτ ντε Μαρ, όπου η νεαρή διασκέδαζε με τους φίλους της. Τη στιγμή που χόρευε μέσα στο πλήθος, κάποιος την έβρεξε με νερό από πίσω και η αυθόρμητη αντίδρασή της κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα viral βίντεο των τελευταίων μηνών.

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Μιλώντας στο UNILAD, η Οσεάν παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως μια τόσο απλή στιγμή θα έκανε τον γύρο του κόσμου.

«Απλώς απολάμβανα ένα πάρτι της Summer Rockz στο Λιορέτ ντε Μαρ μαζί με τους φίλους μου και ποτέ δεν περίμενα ότι μια τόσο αυθόρμητη στιγμή θα γινόταν διεθνώς viral», δήλωσε.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που αγαπά τη ζωή και επιδιώκει να ζει κάθε στιγμή στο έπακρο. Όπως αποκάλυψε, από μικρή ονειρευόταν να ακολουθήσει καριέρα στον δημιουργικό χώρο, με μεγάλο της στόχο να γίνει DJ.

«Η μουσική είναι το μεγαλύτερο πάθος μου και έχω πολλά σχέδια και φιλοδοξίες που ελπίζω να πραγματοποιήσω», ανέφερε.

Παρά τη δημοσιότητα που απέκτησε, η Οσεάν τονίζει ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της ως ένα συνηθισμένο κορίτσι.

«Ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει αυτό το βίντεο. Ίσως ο κόσμος ταυτίστηκε επειδή ήμουν απλώς ο εαυτός μου: φυσική, αυθόρμητη και αυθεντική», είπε.

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Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να την αποκαλούν «τη νέα μεγάλη αγάπη του πλανήτη», ενώ άλλοι παραδέχθηκαν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να παρακολουθούν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Η ξαφνική δημοσιότητα άνοιξε και νέους επαγγελματικούς δρόμους για τη 20χρονη. Όπως αποκάλυψε, υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο με εταιρεία management, η οποία θα αναλάβει να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματά της.

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«Πρόσφατα υπέγραψα με μια εταιρεία management, ώστε να χτίσω αυτή τη νέα πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μου είναι να εξελιχθώ ως καλλιτέχνιδα, να δημιουργήσω ουσιαστικά projects και να συνεχίσω να μοιράζομαι θετική ενέργεια με τον κόσμο», τόνισε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους όσοι τη στήριξαν μετά τη viral επιτυχία της, σημειώνοντας ότι τα χιλιάδες μηνύματα που έλαβε από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο της έδωσαν δύναμη να συνεχίσει την προσπάθειά της.

Η περίπτωση της Οσεάν θυμίζει άλλες προσωπικότητες που εκμεταλλεύτηκαν τη φήμη που τους χάρισε το διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Haliey Welch, γνωστή ως «Hawk Tuah Girl», η οποία μετά το viral βίντεό της λάνσαρε podcast, υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες και δημιούργησε τη δική της σειρά προϊόντων. Αντίστοιχα, ο Βρετανός «Ibiza Final Boss» μετέτρεψε την απρόσμενη διαδικτυακή του επιτυχία σε συνεργασίες με γνωστά brands, μουσικές εμφανίσεις και ακόμη και συμμετοχή σε αγώνα πυγμαχίας, με την περιουσία του να εκτιμάται σήμερα στα 2,6 εκατ. δολάρια.

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