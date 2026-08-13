Καρέ από το βίντεο - ντοκουμέντο, όπου κατεγράφη η προσπέραση του τρόμου κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέσα σε λίγες ώρες έγινε η ταυτοποίηση του οδηγού του βυτιοφόρου, ο οποίος προέβη σε μια σχεδόν τρομακτική προσπέραση, σε «τυφλό» σημείο επαρχιακού δρόμου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσικλετιστή. Η άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας έφερε αποτελέσματα, βάζοντας τέλος στην αναζήτηση του υπαίτιου για το περιστατικό που προκάλεσε γενική κατακραυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση του οδηγού επετεύχθη μετά από ταχύτατη έρευνα της Τροχαίας Αττικής, η οποία εντόπισε τα στοιχεία του μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται. Αμέσως ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών. Ο οδηγός, ο οποίος βρισκόταν στη Χαλκιδική μαζί με το βαρύ όχημα, αναμένεται να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία, προκειμένου να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο που έκοψε την ανάσα

Το συμβάν, το οποίο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σημειώθηκε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ο ίδιος ο δικυκλιστής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το υλικό που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του.

Όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο, το βαρύ όχημα επιχειρεί να προσπεράσει ένα γκρι Ι.Χ. πάνω σε στροφή, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το αντίθετο ρεύμα σε έναν στενό επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, το βυτιοφόρο βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη μοτοσικλέτα.

Σωτήριος ελιγμός την τελευταία στιγμή

Ο οδηγός της μηχανής είδε κυριολεκτικά τον… Χάρο με τα μάτια του, ωστόσο η ακαριαία αντίδρασή του αποδείχθηκε σωτήρια. Με έναν ψύχραιμο ελιγμό, κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και να γλιτώσει από τα χειρότερα.

Στο ηχητικό της καταγραφής αποτυπώνεται ο τρόμος αλλά και η ανακούφιση του μοτοσικλετιστή, ο οποίος ακούγεται να φωνάζει σοκαρισμένος: «Πω πω πω, τι κάνει ρε…!», συμπληρώνοντας λίγα δευτερόλεπτα αργότερα: «Παραλίγο να πεθάνουμε!».