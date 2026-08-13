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Παραλίγο τραγωδία σε ελληνικό επαρχιακό δρόμο, όταν οδηγός βυτιοφόρου επιχείρησε προσπέραση πάνω σε στροφή και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με μοτοσικλετιστή να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Στο βίντεο, που καταγράφεται από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής, φαίνεται το βυτιοφόρο να προσπερνά ένα γκρι ΙΧ, πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρο το αντίθετο ρεύμα.

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Ο μοτοσικλετιστής αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και αντιδρά ακαριαία, αποφεύγοντας τη σύγκρουση. «Πω πω πω, τι κάνει ρε…!» ακούγεται να λέει έντρομος, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανώς ανακουφισμένος, μονολογεί: «Παραλίγο να πεθάνουμε!».

Το περιστατικό προκαλεί σοκ, καθώς η προσπέραση πραγματοποιείται σε στροφή, σε δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Από το βίντεο δεν διακρίνεται η πινακίδα του βυτιοφόρου, ούτε έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.