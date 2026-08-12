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«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου, τελείωσε», είπε στον Alpha συγγενής για την τραγωδία με τον θάνατο του 17χρονου στην Κίμωλο.

Το σπίτι, όπως είπε, ήταν καλοκαιρινό και ήταν παλιό. Από πλευράς του, ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, μίλησε για τον διάλογο με τη μητέρα: «Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».

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«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου» είπε επίσης. Σημειώνεται πως ο δήμαρχος ήταν ο ίδιος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ερωτηθείς αν μετάνιωσε, απάντησε «φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970, ενώ η κατοικία είναι παλαιάς κατασκευής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.