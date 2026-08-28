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Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη ενός 30χρονου μοτοσικλετιστή στην ανατολική Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με την καταδίωξη να καταλήγει σε τροχαίο και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, όταν ο 30χρονος φέρεται να αγνόησε σήμα για έλεγχο από δύο αστυνομικούς της ομάδας Ζ και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

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Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής παραβίασε επανειλημμένα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, περνώντας με κόκκινο από διασταυρώσεις, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος ακόμη και αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, σε διαφορετικούς δρόμους και μονόδρομους.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, ο 30χρονος κινείται με μεγάλη ταχύτητα προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή, όμως, προσκρούει στο πίσω μέρος αυτοκινήτου που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε στροφή.

Ο μοτοσικλετιστής πέφτει στο οδόστρωμα, σηκώνεται και επιχειρεί να συνεχίσει τη διαφυγή του πεζός. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να τους απωθήσει με γροθιές και κλωτσιές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Πρόστιμο 18.500 ευρώ

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 18.500 ευρώ.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα δεν ήταν σοβαρές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και αναμένεται να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση.