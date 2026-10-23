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Ισχυρό μήνυμα αποτροπής στην ανατολική Μεσόγειο έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό, πραγματοποιώντας την Τετάρτη κοινή άσκηση με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας βυθίστηκε η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»- με την Τουρκία να επιμένει στην πρακτική των αντι-Navtex, επαναφέροντας τις διεκδικήσεις της.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, στις 21 Οκτωβρίου, διεξήχθησαν βολές αποδοχής των ισραηλινών κατευθυνομένων βλημάτων SPIKE NLOS και ER, στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ, αντιναυάρχου Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου aντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

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Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνομένων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού. Οι βολές των νέων κατευθυνόμενων βλημάτων στο οπλοστάσιο του ΠΝ πραγματοποιήθηκαν από κανονιοφόρο τύπου «Μαχητής» και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία. Παράλληλα, η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών. Επιπρόσθετα βολές κατευθυνόμενων βλημάτων διεξήγαγαν και οι μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού.

Το πλοίο στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τύπου «S» «Μπουμπουλίνα» (F-463), που στη συνέχεια βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΝ, στο πλαίσιο των βολών ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ είχαν διμερή συνάντηση επί της φρεγάτας «Ψαρά» όπου αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών

Στο μεταξύ, η Τουρκία συνεχίζει το «παιχνίδι των Navtex», εκδίδοντας την Πέμπτη νέα Navtex σχετικά με τις έρευνες του S/V Kobi Ruegg, ισχυριζόμενη πως οι έρευνες του σκάφους είναι σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και έχει δοθεί η συναίνεση της Τουρκίας. Όπως ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, ο σταθμός της Αττάλειας είναι ο αρμόδιος για τα μηνύματα Navtex στην περιοχή.

Ακολουθεί η τουρκική Navtex

Subject : TURNHOS N/W : 1042/26

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TURNHOS N/W : 1042/26

MEDITERRANEAN SEA

1. BAHAMAS FLAGGED S/V KOBI RUEGG (MMSI:31100683 IMO:9713753) IS CONDUCTING GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEMS, WITH THE CONSENT OF REPUBLIC OF TÜRKİYE WITHIN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS THROUGH THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBERS HA61-1337/26 AND HA67-1343/26 WHICH INCLUDE UNGROUNDED CLAIMS IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR 1032/26 IS VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE UNTIL FURTHER NOTICE.

Οι πύραυλοι SPIKE από το Ισραήλ σε ελληνικές κανονιοφόρους

Οι πύραυλοι SPIKE αποτελούν εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στο ελληνικό οπλοστάσιο αντιαρματικών πυραύλων συνολικά. Οι SPIKE NLOS, που εξοπλίζουν τις κανονιοφόρους και τα Mark V, καθώς και αριθμό από ελικόπτερα Apache της Αεροπορίας Στρατού και οχήματα του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (Rafael) έχουν βεληνεκές μέχρι 32 χλμ εξαπολυόμενοι από οχήματα/ σκάφη επιφανείας (μεγαλύτερο εξαπολυόμενοι από αέρος).

Πρόκειται για «έξυπνα» βλήματα «για όλες τις δουλειές», εξαιρετικά υψηλής ακριβείας και μεγάλης εμβέλειας, ικανά να πλήττουν στόχους και εκτός οπτικής επαφής. Στην περίπτωση των τεσσάρων κανονιοφόρων, η εγκατάσταση των SPIKE NLOS προφανώς και δεν τις μετατρέπει αυτόματα σε «πυραυλακάτους», ωστόσο συνιστά εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση οπλισμού, αν ληφθεί υπόψιν πως μέχρι τώρα ο πιο βαρύς οπλισμός τους ήταν τα δύο πυροβόλα τους (ένα μπροστά, ένα πίσω- ο εκτοξευτής SPIKE αντικαθιστά το πίσω).

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Με τους SPIKE NLOS εκτοξεύονται κατακόρυφα οι δυνατότητες των κανονιοφόρων όσον αφορά στην αντι-αποβατική δράση, την προσβολή χερσαίων στόχων, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα να απειληθούν αποτελεσματικά εχθρικές μονάδες επιφανείας – ακόμα και αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους, αν ληφθεί υπόψιν πως στα σημερινά, σε μεγάλο βαθμό «ψηφιακά» θέατρα επιχειρήσεων, αρκεί συχνά ένα «καλό» πλήγμα σε μια «φορτωμένη» με ηλεκτρονικά συστήματα πλατφόρμα όπως ένα πλοίο για να τη θέσει εκτός μάχης (ή, έστω, να μειώσει την αποτελεσματικότητά της), εξουδετερώνοντας αισθητήρες κλπ.

Φωτογραφίες από την ελληνοϊσραηλινή άσκηση

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