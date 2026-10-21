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Με αντι-Navtex που ακυρώνει την τουρκική της Τρίτης απάντησε η Ελλάδα για τις έρευνες του πλοίου Kobi Ruegg σχετικά με το καλώδιο EMC.

Όπως αναφέρεται από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα Navtex FA41-1032/26 , που αναφέρεται σε επιχειρήσεις γεωφυσικών ερευνών από το S/V Kobi Ruegg, κατά μήκος γραμμών που ενώνουν συντεταγμένες η συντριπτική πλειονότητα των οποίων και ειδικά αυτές που παρατίθενται παρακάτω εμπίπτουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπως ορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο και τον νόμο ΝΙ.4001/2011»

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«Αυτές οι επιχειρήσεις γεωφυσικών ερευνών στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια ΝΟ.2461/2.10.2026. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές εμπίπτουν εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης Navtex, όπου αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής Navtex έχει ο σταθμός Ηρακλείου. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το μήνυμα Navtex FA41-1032/26 είναι άκυρο» καταλήγει η ελληνική Navtex.

Στη δική της Navtex η Τουρκία έκανε λόγο για γεωφυσικές έρευνες σε υποτιθέμενη «τουρκική υφαλοκρηπίδα» σχετικά με το σύστημα καλωδίου EMC (East to Med Data Corridor) από τις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex (1032/26), οι έρευνες θα λάβουν χώρα στην «τουρκική περιοχή υπηρεσιών Navtex» και την «τουρκική υφαλοκρηπίδα, τα εξώτερα όρια της οποίας επικοινωνήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2020…έχει υπάρξει συντονισμός και έχει δοθεί άδεια από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Το συγκεκριμένο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων προορίζεται να ενώσει την Ευρώπη με τη Σαουδική Αραβία μέσω Ελλάδας. H Τουρκία επιχειρεί να παρουσιαστεί ως «αρμόδια» μέσω της δικής της Navtex, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Νόμιμη σχετική Navtex για τις έρευνες (21 Οκτωβρίου- 2 Νοεμβρίου) είχε εκδώσει το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου.

Ακολουθεί το κείμενο της ελληνικής Navtex:

ZCZC HA61

202105 UTC OCT 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1337/26

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE FA41-1032/26, WHICH IS REFERRING TO GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS BY S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO:9713753), ALONG LINES JOINING COORDINATES, THE VAST MAJORITY OF WHICH AND SPECIFICALLY THE COORDINATES DETAILED BELOW FALL WITHIN GREEK CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND THE LAW NO. 4001/2011.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-11.5305 N 026-32.3990 E

34-16.3316 N 027-03.8867 E

34-17.8947 N 027-27.6428 E

34-29.5667 N 027-52.1339 E

34-42.7017 N 028-22.8671 E

34-49.2127 N 028-45.5185 E

34-47.2916 N 028-59.9112 E

34-46.9805 N 029-02.2413 E

34-45.8141 N 029-14.5247 E

34-46.0957 N 029-28.4655 E

34-49.4532 N 029-35.2409 E

34-49.6067 N 029-43.5596 E

AND,

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-31.1717 N 026-20.1140 E

34-32.0234 N 026-23.5203 E

34-35.9162 N 026-32.4485 E

34-39.2461 N 026-41.6709 E

34-42.9530 N 026-56.4237 E

34-43.1540 N 027-11.1485 E

34-42.8594 N 027-15.8391 E

34-39.3860 N 027-27.2421 E

34-39.3665 N 027-32.6577 E

34-48.3902 N 027-56.1609 E

34-53.5633 N 028-07.7814 E

34-56.8006 N 028-12.6398 E

35-03.5830 N 028-18.9720 E

35-05.7897 N 028-23.2659 E

35-06.5128 N 028-29.6891 E

35-06.0484 N 028-39.4951 E

35-09.4945 N 028-50.4931 E

35-09.6324 N 028-57.3290 E

2. THESE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS IN THE AREA OF THE GREEK CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SPECIFIED IN THE GREEK PERMIT NO. 2461/2.10.2026.

3. MOREOVER THE AFOREMENTIONED LINES FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

4. TAKING INTO ACCOUNT THE ABOVE MENTIONED THE NAVTEX MESSAGE FA41-1032/26 IS NULL AND VOID.

5. CANCEL THIS MSG UFN.