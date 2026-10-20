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Τις διεκδικήσεις στην ανατολική Μεσόγειο επαναφέρει η Τουρκία, με νέα Navtex για έρευνες.

Συγκεκριμένα, το σκάφος S/V Kobi Ruegg προορίζεται για «γεωφυσικές έρευνες» για τον σύστημα καλωδίου EMC (East to Med Data Corridor), που αναμένεται να αρχίσουν στις 21 Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με την τουρκική Navtex (1032/26), οι έρευνες θα λάβουν χώρα στην «τουρκική περιοχή υπηρεσιών Navtex» και την «τουρκική υφαλοκρηπίδα, τα εξώτερα όρια της οποίας επικοινωνήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2020…έχει υπάρξει συντονισμός και έχει δοθεί άδεια από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Ακολουθεί η Navtex:

Subject : TURNHOS N/W : 1032/26

TURNHOS N/W : 1032/26

MEDITERRANEAN SEA

1. GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS DISSEMINATED WITH NAVWARN MA37-302/26 COVERING A REGION IN, TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS THROUGH THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. HAS BEEN COORDINATED WITH AND AUTHORIZED BY THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES, ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

2. S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO:9713753) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED DATA CORRIDOR (EMC), FROM 21 OCT 26 UNTIL FURTHER NOTICE ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

34 11.5305 N – 026 32.3990 E

34 16.3316 N – 027 03.8867 E

34 17.8947 N – 027 27.6428 E

34 29.5667 N – 027 52.1339 E

34 42.7017 N – 028 22.8671 E

34 49.2127 N – 028 45.5185 E

34 47.2916 N – 028 59.9112 E

34 46.9805 N – 029 02.2413 E

34 45.8141 N – 029 14.5247 E

34 46.0957 N – 029 28.4655 E

34 49.4532 N – 029 35.2409 E

34 49.6067 N – 029 43.5596 E

34 45.4953 N – 030 09.4308 E

34 43.2269 N – 030 46.8024 E

34 41.8808 N – 030 57.1135 E

34 38.6334 N – 031 03.9893 E

34 25.8946 N – 031 14.9698 E

34 15.7631 N – 031 22.4626 E

34 06.7281 N – 031 25.9363 E

33 58.6562 N – 031 25.2922 E

33 56.1593 N – 031 24.4506 E



LINE 2

34 31.1717 N – 026 20.1140 E

34 32.0234 N – 026 23.5203 E

34 35.9162 N – 026 32.4485 E

34 39.2461 N – 026 41.6709 E

34 42.9530 N – 026 56.4237 E

34 43.1540 N – 027 11.1485 E

34 42.8594 N – 027 15.8391 E

34 39.3860 N – 027 27.2421 E

34 39.3665 N – 027 32.6577 E

34 48.3902 N – 027 56.1609 E

34 53.5633 N – 028 07.7814 E

34 56.8006 N – 028 12.6398 E

35 03.5830 N – 028 18.9720 E

35 05.7897 N – 028 23.2659 E

35 06.5128 N – 028 29.6891 E

35 06.0484 N – 028 39.4951 E

35 09.4945 N – 028 50.4931 E

35 09.6324 N – 028 57.3290 E

35 05.9024 N – 029 56.0892 E

35 01.4258 N – 030 53.9105 E

34 53.3910 N – 031 20.7384 E

34 39.1278 N – 031 38.5061 E

34 27.2262 N – 031 47.0974 E

34 17.4931 N – 031 49.3305 E

34 08.2172 N – 031 49.6168 E

33 53.4356 N – 031 48.8152 E

33 51.1190 N – 031 48.2229 E

WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED