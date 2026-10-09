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Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί πίεσης ή απειλής από τις ΗΠΑ προς την ελληνική πλευρά κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

Εξαιτίας αυτής της διαβεβαίωσης, ο κ.

Γεραπετρίτης απέκλεισε το ενδεχόμενο κλήσης της Αμερικανίδας πρέσβεως στο υπουργείο Εξωτερικών για παροχή εξηγήσεων.

Η βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου υποστήριξε πως η κλήση της πρέσβεως αποτελεί ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας λόγω των δημοσιευμάτων που αφορούν τη στάση της.

Παράλληλα, η βουλευτής άσκησε κριτική για το περιεχόμενο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, συνδέοντάς την με το ιδεολόγημα της εθνικής ισχύος.

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Το μήνυμα πως «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων, αλλά είναι πρωταγωνιστής τους» έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την διήμερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Σίας Αναγνωστοπούλου σε σχέση με τα ξένα δημοσιεύματα για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, διέψευσε ότι «τέθηκε ζήτημα πίεσης ή απειλής προς την χώρα μας», επικαλούμενος όσα είπε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

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«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλή της χώρας μας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως «υπό αυτή την εκδοχή είναι προφανές ότι παρέλκει η πρόσκληση της πρέσβεως στο υπουργείο Εξωτερικών στο μέτρο που ο παρών υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως απειλή». Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε πως «άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο δεν ανέφερε τίποτα σχετικό κατά τη διήμερη επίσκεψη του στην Αθήνα».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται πλέον τις ΗΠΑ ως παράκλητο ή διεθνή παραστάτη, αντιθέτως, με την οικονομική της ισχύ, την αμυντική της θωράκιση και το διπλωματικό της κεφάλαιο είναι πλέον ένας ισότιμος εταίρος και σύμμαχος ακόμη και με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη».

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε πως «η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα συνέπειας, αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης στη διεθνή αρχιτεκτονική», τονίζοντας ότι η χώρα μας είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος και πως «μπορούμε σήμερα να μιλάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους».

Η Σία Αναγνωστοπούλου, από την πλευρά της, σημείωσε πως είναι ζήτημα «εθνικής αξιοπρέπειας να κληθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ, να δώσει εξηγήσεις για την φράση που φέρεται να ξεστόμισε σε δείπνο, θέμα στο οποίο επανέρχονται έγκριτες Αμερικανικές εφημερίδες». Ενώ για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα υποστήριξε πως «προέβαλε το ιδεολόγημα της MAGA και του Τραμπ περί θριάμβου της εθνικής ισχύος, με φόντο την Ακρόπολη».