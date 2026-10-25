Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των συλληφθέντων ήδη έχει ξεπεράσει τους 50 και είναι πιθανό να αυξηθεί και άλλο.

Πρόκειται για στενούς συνεργάτες του 57χρονου Άγγελου Γιαννακόπουλου, αλλά και για πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι εικονικών εταιρειών, τις οποίες δημιούργησε -σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα- προκειμένου να μην καταβάλει εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και τον φόρο εισοδήματος. Η ζημία του κράτους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα εκατό εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της Αστυνομίας ανέφερε στη HuffPost ότι υπό έρευνα είναι περισσότερες από πεντακόσιες εταιρείες με έδρα την Αθήνα, τη Μύκονο και τη Ρόδο, εταιρείες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνον.

Οι αστυνομικοί αν και είχαν προγραμματίσει την επιχείρηση για την ανατολή της Δευτέρας αναγκάστηκαν να επισπεύσουν τις ενέργειες τους, καθώς αντιλήφθηκαν ότι ο 57χρονος βασικός κατηγορούμενος θα έφευγε σήμερα Κυριακή οδικώς για την Αλβανία, να περάσει παράνομα τα σύνορα, και από εκεί να ταξιδέψει στο Ντουμπάι.

Από παλιότερη ποινική υπόθεση είχε αφεθει ελεύθερος με εγγυοδοσία αλλά και με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.