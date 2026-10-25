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Προγραμματισμένη για νωρίς το πρωί της Δευτέρας ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση της νέας εγκληματικής οργάνωσης με φερόμενο ως αρχηγό τον ιδιοκτήτη αλυσίδων εστίασης, Άγγελο Γιαννακόπουλο, αλλά ξαφνικά τα στελέχη της ΔΑΟΕ πληροφορήθηκαν ότι ήταν έτοιμος να αναχωρήσει για την Αλβανία την Κυριακή και έτσι αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν σχεδόν 24 ώρες νωρίτερα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 με βασικό αντικείμενο την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με τη σύσταση εικονικών εταιρειών και την τοποθέτηση στην ιδιοκτησία τους «αχυρανθρώπων», αλλά φαίνεται πως στην πορεία της έρευνας τα στελέχη της ΔΑΟΕ διαπίστωσαν και άλλα αδικήματα, χωρίς όμως μέχρι αυτήν την ώρα να υπάρχει πληροφορία για το ποια είναι αυτά.

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Αξιωματικός, που έχει γνώση της υπόθεσης, ανέφερε στη HuffPost ότι εκτός από τις αλυσίδες καταστημάτων εστίασης ο συγκεκριμένος είχε συστήσει δεκάδες εταιρείες με τη ζημιά να προσεγγίζει τα εκατό εκατομμύρια ευρώ, ενώ αρχικός στόχος των αστυνομικών ήταν να προχωρήσουν στη σύλληψη τουλάχιστον πενήντα εμπλεκομένων.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.