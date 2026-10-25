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Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έβαλαν τέλος στη δράση ζευγαριού και ενός συγγενικού τους προσώπου οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες έχοντας ως ορμητήρια δύο διαμερίσματα στην περιοχή της Δραπετσώνας

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί ηλικίας 30, 33 και 36 ετών

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Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -907- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, -206- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης, -75- γραμμ. ροζ κοκαΐνης, φιξάκι με μικροποσότητα κοκαΐνης έτοιμο προς διακίνηση, -13-γραμμ. MDMA, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι με -2- γεμιστήρες, -14- φυσίγγια και σιδερογροθιά.