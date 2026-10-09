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Το σημείο, όπου οι εισαγωγείς των ναρκωτικών είχαν σκοπό να μοιράσουν κοκαΐνη και κάνναβη στους ναρκέμπορους της Αττικής, πληροφορήθηκαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών και κατάφεραν να σταματήσουν τη δράση ενός κυκλώματος και να κατάσχουν μεγάλη ποσότητα απαγορευμένων ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών έστησαν «ενέδρα» σε περιοχή της Αρτέμιδας και μόλις αντιλήφθηκαν ότι η πληροφορία τους ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και ο ένας μετά τον άλλον οι έμποροι κατέφθαναν για να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ξεκίνησαν την επιχείρησή τους.

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Μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα συνέλαβαν τρία άτομα, δύο υπηκόους Αλβανίας, 23 και 44 ετών, και έναν 29χρονο από τη Χαλκίδα.

Ο 23χρονος ήταν εκείνος, που φέρεται να μοίραζε τα ναρκωτικά στους άλλους δύο, για λογαριασμό ενός συμπατριώτη του, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.

Ο 44χρονος παρέλαβε 3 κιλά κοκαΐνης, ενώ ο 29χρονος περισσότερα από 14 κιλά κάνναβης, και τους συνέλαβαν με τις ποσότητες στην κατοχή τους.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου βρέθηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-35- κιλά και -400- γραμμάρια κοκαΐνης,

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-256- κιλά και -503,3- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-55- κιλά και -500,9- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-170- ευρώ-,

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Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-7- κινητά τηλέφωνα,

-3- κάρτες μνήμης,

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γάντια,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-4- κλειδιά.

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Σημειώνεται ότι, ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν –μεταξύ άλλων- για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

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