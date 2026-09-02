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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε κοντά στο κοιμητήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

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Για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε επίσης ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 2, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το σημείο μέσω drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης του περιστατικού.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.