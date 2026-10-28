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Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη ως αρχηγός του κυκλώματος, το οποίο χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-κελύφη για να αποφεύγει τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Συνολικά συνελήφθησαν πάνω από 55 άτομα, μεταξύ των οποίων στενοί συνεργάτες, λογιστές και διεφθαρμένοι υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού.

Το κύκλωμα μετέφερε και νομιμοποιούσε παράνομα έσοδα μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε έξι διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον βαριές ποινικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και φοροδιαφυγής στα χρονικά της χώρας, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να αγγίζει τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι αυτή που έφερε στο φως η πολύμηνη, αθόρυβη έρευνα της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Στο επίκεντρο της δικογραφίας-σοκ, που ξεπερνά τις 850 σελίδες, βρίσκεται ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας αρτοποιίας «Το Χωριάτικο». Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα λίγο πριν διαφύγει μέσω Αλβανίας προς το Ντουμπάι, φέρεται ως ο εγκεφαλικός αρχηγός μιας πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης.

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Μαζί του έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 55 άτομα –ανάμεσά τους στενοί συνεργάτες, έμπιστοι λογιστές αλλά και επίορκοι υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού (εφοριακός και στέλεχος του ΕΦΚΑ) στους οποίους προσφέρονταν «δωράκια» για να κάνουν τα στραβά μάτια.

Η ιεραρχία, τα κωδικά ονόματα και το «Στρατηγείο»

Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος αναφέρονταν στον 57χρονο με απόλυτο σεβασμό και δέος. Τα προσωνύμια «daddy», «BOSS», «Μεγάλος» και «Αφεντικό» κυριαρχούσαν στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Ως επιχειρησιακό «στρατηγείο» της οργάνωσης είχε οριστεί κτίριο στην περιοχή του Περιστερίου. Εκεί, ο Γιαννακόπουλος και το επιτελείο του κινούσαν τα νήματα ενός δαιδαλώδους δικτύου που περιελάμβανε περισσότερες από 200 εταιρείες-κελύφη (ghost companies). Οι επιχειρήσεις αυτές άλλαζαν συνεχώς χέρια, ΑΦΜ και εκπροσώπους, χρησιμοποιώντας ως «αχυρανθρώπους» (μπροστινούς) τοξικομανείς, άστεγους ή αλλοδαπούς που αγνοούσαν το μέγεθος της απάτης.

Στόχος του δικτύου ήταν η συστηματική φοροδιαφυγή, η μη απόδοση ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ και η πλήρης αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Τα πενιχρά εισοδήματα και το… επίδομα ανεργίας

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Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή στους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, είναι η κραυγαλέα αναντιστοιχία ανάμεσα στην υπερπολυτελή ζωή του «Mr Χωριάτικου» και τα επίσημα έγγραφα.

Ενώ κυκλοφορούσε με πανάκριβα supercars τύπου Lamborghini και διέθετε τεράστια περιουσία, η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι εμφάνιζε στην Εφορία πενιχρά εισοδήματα:

Το 2022, ο άνθρωπος που διαχειριζόταν εκατομμύρια, εμφανιζόταν στα χαρτιά ως αναξιοπαθών και λάμβανε επίδομα ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

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Το 2023, δήλωσε ετήσιο εισόδημα μόλις 95.000 ευρώ, εμφανιζόμενος ψευδώς ως… υπάλληλος-μάγειρας σε δύο διαφορετικά εστιατόρια.

Διεθνές «πλυντήριο» χρήματος σε 6 χώρες

Η οικονομική απάτη δεν περιοριζόταν εντός των ελληνικών συνόρων. Οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με το κύκλωμα. Το «μαύρο» χρήμα διοχετευόταν και ξεπλενόταν μέσω τραπεζικών συστημάτων σε έξι χώρες του εξωτερικού:

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-Κύπρος: Εντοπίστηκε λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ.

-Ηνωμένο Βασίλειο: Δύο λογαριασμοί με υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ.

-Ιρλανδία & Λουξεμβούργο: Εντοπίστηκαν 47 και 20 λογαριασμοί αντίστοιχα.

-Βουλγαρία & Δανία: Χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων και τη συγκάλυψη των ιχνών μέσω δεκάδων εικονικών εταιρικών οντοτήτων.

Το σκοτεινό παρελθόν και η έρευνα για trafficking

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Στο βαρύ ποινικό του μητρώο περιλαμβάνεται παλαιότερη εμπλοκή και καταδίκη για υποθέσεις trafficking (σωματεμπορίας)και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών στα «μαγαζιά της νύχτας» που διατηρούσε πριν μεταπηδήσει στον κλάδο της αρτοποιίας.

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Σύμφωνα με το επίσημο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, η τρέχουσα έρευνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένα σημαντικό μέρος των εσόδων που ξεπλενόταν μέσω των φούρνων, να προερχόταν εκ νέου από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται ήδη ενώπιον των εισαγγελικων αρχών αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν τη σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη φοροαπάτη σε βαθμό κακουργήματος.