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Η ανεργία υποχώρησε κάτω από το 8% λόγω στοχευμένων πολιτικών, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό ανήλθε στο ιστορικό υψηλό του 72,2%.

Το υπουργείο διατηρεί σταθερή τη θέση του για το επίδομα ανεργίας ως ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, απορρίπτοντας τις φήμες περί αλλαγών στον χαρακτήρα του μέτρου.

Η κυβέρνηση επεκτείνει την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα αυξημένα ασφαλιστικά έσοδα επιτρέπουν τη λήψη κοινωνικών μέτρων, όπως η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η ενίσχυση των συνταξιούχων.

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Για την επίτευξη του στόχου των 1.530 ευρώ μικτά για τον μέσο μισθό, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι πλέον τα 1.800 ευρώ έως το 2030.

Η Υπουργός, αναφέρθηκε και στην μείωση της ανεργίας λέγοντας ότι η συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι σε καλό δρόμο, υπογραμμίζοντας τις θετικές επιδόσεις στην απασχόληση και αναλύοντας τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τους μισθούς, τα επιδόματα και την προστασία των εργαζομένων.

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Από την ανεργία της κρίσης στο σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η υπουργός, η χώρα σημείωσε πρόσφατα δύο ιστορικά ρεκόρ απασχόλησης με αφετηρία φυσικά την οικονομική καταστροφή στην περίοδο της 10ετούς κρίσης.

Από το 2019 το ποσοστό απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό ανήλθε στο 72,2%, αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα η απασχόληση στις γυναίκες έφτασε στο 63,6%, που συνιστά επίσης ιστορικό υψηλό.

Η ανεργία υποχώρησε από το 18% σε ποσοστό κάτω του 8%, γεγονός που μεταφράζεται σε 563.000 περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά.

Η κα Κεραμέως εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών, όπως τα προγράμματα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, οι «Ημέρες Καριέρας» και η πρωτοβουλία Rebrain Greece, η οποία έχει συμβάλει στον επαναπατρισμό 473.000 Ελλήνων του εξωτερικού.

Στόχος τα 1800 μικτά έως το 2030

Πέρα από τα ποσοτικά δεδομένα, παρατηρείται βελτίωση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Το ποσοστό των εργαζομένων με πλήρες ωράριο αυξήθηκε από 70% το 2019 σε 80% σήμερα.

Στο πεδίο των αμοιβών, ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2019 διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 41%, με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

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Αντίστοιχα, ο αρχικός στόχος των 1.500 ευρώ για τον μέσο μισθό επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς βρίσκεται ήδη στα 1.530 ευρώ, με νέο κυβερνητικό στόχο τα 1.800 ευρώ έως το 2030.

Επίδομα ανεργίας

Αναφερόμενη σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας.

Τόνισε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό μέτρο, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, καθώς χρηματοδοτείται από τις εισφορές που καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες. Υπενθύμισε επίσης ότι το πλαίσιο έχει ήδη μεταρρυθμιστεί, προσφέροντας κλιμακούμενη ενίσχυση στην αρχή της ανεργίας, δυνατότητα μετατροπής σε επίδομα εργασίας κατά 50% σε περίπτωση εύρεσης εργασίας, καθώς και υποχρέωση αποδοχής προσφερόμενων θέσεων εργασίας για τη διατήρηση των δικαιωμάτων στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

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Ψηφιακή Κάρτα σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον προηγούμενο χρόνο καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια επιπλέον υπερωρίες, γεγονός που ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και διασφάλισε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σταδιακή επέκταση του μέτρου σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους.

Η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την ένταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, ενώ η δεύτερη φάση ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λυμάτων και τα τυχερά παίγνια.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων και η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένα κοινωνικά μέτρα.

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Μεταξύ αυτών, η κα Κεραμέως ανέφερε την κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο προγενέστερος νόμος, τη μόνιμη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2026 και κατά 100% από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τέλος, η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην επίλυση χρόνιων γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, φέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατη παράδοση 80 εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά σε 300 δικαιούχους, ένα έργο που παρέμενε αδρανές από το 2003.

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