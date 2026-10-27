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Η οργάνωση χρησιμοποιούσε εκατοντάδες «αναλώσιμες» εταιρείες με αχυρανθρώπους, ανύπαρκτα πρόσωπα ή αποθανόντες, συσσωρεύοντας χρέη ύψους 95,5 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το κύκλωμα εφάρμοζε μέθοδο διαδοχικής λειτουργίας επιχειρήσεων, μεταφέροντας έσοδα σε τράπεζες του εξωτερικού για να αποφύγει κατασχέσεις και φορολογικούς ελέγχους.

Οι 58 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ διερευνώνται επιπλέον αδικήματα όπως η μαστροπεία και η παράνομη διακίνηση μεταναστών.

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Ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, με παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, από γνωστές αλυσίδες αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων στην Αττική και τη Θεσσαλία έως πολυτελή beach bars και εστιατόρια στη Μύκονο και τη Ρόδο, καθώς και νυχτερινά κέντρα και strip clubs στην Αθήνα, περιγράφεται στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Ελληνικό FBI). Η δικογραφία, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αριθμεί 850 σελίδες και αποκαλύπτει το εύρος της υπόθεσης που αφορά τους φούρνους «Χωριάτικο» του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, πέρα από τους 58 συλληφθέντες —42 στην Αττική, 15 στη Ρόδο και έναν στη Μύκονο— έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 89 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι αρχές εντόπισαν επίσης 13 πρόσωπα που εμφανίζονταν με πλαστά ευρωπαϊκά έγγραφα, χωρίς να υφίστανται, καθώς και έξι άτομα που είχαν ήδη αποβιώσει.

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Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνουν κακουργήματα και αφορούν τη συγκρότηση, την ένταξη και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διακεκριμένη φοροδιαφυγή, την πλαστογραφία, τη μη εξόφληση οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε βάρος ορισμένων μελών εξετάζονται επιπλέον αδικήματα που σχετίζονται με τη μαστροπεία, τη ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και μετανάστευσης.

«Χωριάτικο»: Από την καταγγελία για trafficking στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου οικονομικού δικτύου

Η έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης άρχισε να ξεδιπλώνεται στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του οργανωμένου εγκλήματος έλαβαν καταγγελία για κύκλωμα που φέρεται να προσέλκυε αλλοδαπές γυναίκες από το εξωτερικό, προσφέροντάς τους ψευδείς υποσχέσεις για εργασία ως «χορεύτριες». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να εκδίδονται σε νυχτερινά καταστήματα (strip clubs), ενώ τα έσοδά τους παρακρατούνταν με το πρόσχημα της εξόφλησης δήθεν «χρέους» για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, οι αρχές προχώρησαν σε ειδικές ανακριτικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών με 19 διαδοχικά βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η διενέργεια συγκαλυμμένης έρευνας και η φυσική και τεχνική παρακολούθηση.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Α.Α.Δ.Ε., φέρονται να εντόπισαν έναν εκτεταμένο μηχανισμό οικονομικής εξαπάτησης του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βρισκόταν σε λειτουργία τουλάχιστον από το 2016.

Στην ίδια υπόθεση ενσωματώθηκαν ακόμη τρεις δικογραφίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και μία δικογραφία του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Για τη διερεύνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του δικτύου, οι αρχές εξέτασαν τις συναλλαγές τουλάχιστον 520 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι συνδέονταν με περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Πάνω από 340 εταιρείες, ζημία 95,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη δικογραφία, η φερόμενη οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα σύνθετο εταιρικό σχήμα με περισσότερες από 340 διασυνδεδεμένες «αναλώσιμες» επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονταν μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., ετερόρρυθμες και ομόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε., μέσω των οποίων φέρεται να λειτουργούσαν καταστήματα με ισχυρή εμπορική παρουσία και υψηλό κύκλο εργασιών.

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Η μέθοδος που αποδίδεται στο κύκλωμα βασιζόταν, σύμφωνα με τις αρχές, σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία με συγκεκριμένα στάδια:

Κάθε κατάστημα (αρτοποιείο, εστιατόριο, beach bar ή νυχτερινό κέντρο) λειτουργούσε υπό συγκεκριμένο κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (brand) .

Το ακίνητο του εκάστοτε καταστήματος μισθωνόταν αρχικά μακροχρόνια είτε από το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος είτε από ενδιάμεση εταιρεία του δικτύου και στη συνέχεια υπεκμισθωνόταν στην εκάστοτε λειτουργούσα εταιρεία.

Η εταιρεία που λειτουργούσε το κατάστημα τοποθετούσε ως νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο» (μπροστινό) και σταματούσε συστηματικά να αποδίδει Φ.Π.Α., φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών (Φ.Μ.Υ.), ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, επιστρεπτέες προκαταβολές, αλλά και μισθώματα παραχώρησης αιγιαλού και παραλιών προς τους Δήμους και την ΕΤΑΔ.

Μόλις τα βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας διογκώνονταν και επίκειντο αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή δεσμεύσεις, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή τίθετο σε λύση/εκκαθάριση και αυθημερόν την εκμετάλλευση του ίδιου ακριβώς καταστήματος, με την ίδια ταμπέλα, τον ίδιο εξοπλισμό, τους ίδιους προμηθευτές και το ίδιο προσωπικό, αναλάμβανε μια νέα «καθαρή» εταιρεία με άλλον «αχυράνθρωπο», χωρίς ο πελάτης να αντιλαμβάνεται την παραμικρή αλλαγή.

Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με βάση τα δεδομένα της Α.Α.Δ.Ε. και του Κ.Ε.Α.Ο./e-ΕΦΚΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης και προκαλούν αίσθηση:

Βασική ληξιπρόθεσμη ζημία (άνευ προσαυξήσεων): 76.960.295,42 ευρώ, εκ των οποίων 38.177.451,83 ευρώ προς τη Φορολογική Διοίκηση/Δημόσιο (21,77 εκατ. ευρώ από Φ.Π.Α., 6,55 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, 4,11 εκατ. ευρώ από Φ.Μ.Υ., 593.228 ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές, 763.538 ευρώ από μισθώματα παραλιών σε Ο.Τ.Α. κ.ά.) και 38.782.843,59 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Συνολικές απαιτήσεις μετά προσαυξήσεων και προστίμων: 95.557.335,09 ευρώ (45.274.701,40 ευρώ προς την Α.Α.Δ.Ε. και 50.282.633,69 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ).

Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (2020–2025): Από δειγματοληπτικό έλεγχο της Δ.Α.Ο.Ε. σε επιχειρήσεις της Αττικής (clubs), της Μυκόνου και της Ρόδου προέκυψε επιπλέον απόκρυψη εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη απόδοση φορολογητέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ. Επιπλέον, ερευνάται υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου για επιχορήγηση ύψους 684.517,80 ευρώ (επί επένδυσης 1,24 εκατ. ευρώ) προς εταιρεία στη Λάρισα.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής της οργανωτικής δομής φέρεται να ήταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, τον οποίο τα μέλη της ομάδας αποκαλούσαν στις μεταξύ τους συνομιλίες με διάφορα προσωνύμια, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» ή «Φάνης». Η αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει τον Γιαννακόπουλο ως πρόσωπο με δραστηριότητα στον κλάδο των αρτοποιείων και της εστίασης από το 1996, το οποίο φέρεται να ασκούσε τον συνολικό έλεγχο του δικτύου και να καθόριζε τις βασικές επιλογές του, χωρίς να εμφανίζεται επισήμως στη διοίκηση των λεγόμενων «αναλώσιμων» εταιρειών.

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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, από το 2017 έως το 2026 εμφανιζόταν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως μισθωτός σε διαφορετικές επιχειρήσεις του δικτύου. Οι δηλωμένες ειδικότητές του περιλάμβαναν θέσεις φύλαξης, εργασίας σε αρτοποιείο, ταμείου, αλλά και μαγειρικής σε εστιατόρια της Μυκόνου. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανιζόταν ως «διευθυντικό στέλεχος». Σύμφωνα με καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία με λογιστικό γραφείο, η συγκεκριμένη ιδιότητα φέρεται να συνδεόταν με την εξαίρεσή του από την υποχρέωση χρήσης ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ακόμη ότι χρησιμοποιούσε έξι διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες ήταν δηλωμένες σε «αχυρανθρώπους» ή εταιρείες-βιτρίνες και περιγράφονται ως «πακιστανικά» τηλέφωνα. Όταν δεχόταν κλήσεις από τρίτους στις συγκεκριμένες γραμμές, ακόμη και από αστυνομικό της Δ.Α.Ο.Ε. στις 30/04/2026, φέρεται να παρουσιάζονταν με διαφορετικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «Νεκτάριος Γαρίδας», «Ζώης» και «Φάνης».

Ως επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν ένα διώροφο συγκρότημα συνολικής επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου υπήρχε ξεχωριστό γραφείο που προοριζόταν αποκλειστικά για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Το ακίνητο είχε μισθωθεί από μία εταιρεία και στη συνέχεια υπεκμισθωνόταν σε δεκάδες επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με το κύκλωμα.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κινήσεις που σημειώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέλη ενδέχεται να αντιλήφθηκαν την εντατικοποίηση των ελέγχων, καταγράφηκαν μαζικές και ταυτόχρονες διακοπές μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και διαδικασίες εκκαθάρισης εταιρειών που είχαν έδρα στο συγκεκριμένο συγκρότημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον κεντρικό επιχειρησιακό και εκτελεστικό πυρήνα της οργάνωσης πλαισίωναν μεταξύ άλλων:

Ο οικογενειακός και στενός κύκλος: Ο υιός του, Γεώργιος Γιαννακόπουλος, η σύντροφός του καθώς και δύο ακόμη άτομα, που εμφανίζονται σε κομβικές εταιρείες ακινήτων, τουρισμού και εστίασης.

Δ. Κ.: Πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του αρχηγικού μέλους (καταχωρημένη σε επαφές λογιστών ως «Δήμητρα Άγγελος» ή «Δήμητρα Φούρναρη»), η οποία είχε τον γενικό συντονισμό των εταιρικών σχημάτων, την επικοινωνία με δικηγόρους και λογιστές, αλλά και τις επαφές με στελέχη δημοσίων υπηρεσιών.

Το Λογιστήριο της οργάνωσης: Με έδρα στην οδό Χέυδεν στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισού, υπό τη διεύθυνση του Π. Α. και των δύο θυγατέρων του καθώς και ομάδας λογιστών και υπαλλήλων (μεταξύ των οποίων οι Μ. Σ. –αποκαλούμενη «Μαίρη η κεντρικιά»–, Ε.Π., Α. Σ., Μ.Κ., Α. Κ., Ό. Μ., Σ. Γ., Β. Π.). Ο βραχίονας αυτός διεκπεραίωνε τις αλλεπάλληλες συστάσεις και λύσεις εταιρειών, τις προσλήψεις/απολύσεις στο «ΕΡΓΑΝΗ», τις υπεκμισθώσεις και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Οι «άτυποι συνέταιροι» και επόπτες κλάδων: Οι Β.Σ, ΑΣ, Ρίζος Ρίζος, Σ Τ, Ν. Λ. («Λαγός») και Β. Μ., ενώ στη Ρόδο κομβικό ρόλο στην εκμετάλλευση παραλιών και καταστημάτων φέρονται να είχαν οι Κ. Α., Μ. Α., Ν. Τ. και Ι. Μ., και στη Μύκονο ο Ε. Α.





Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το κεφάλαιο της δικογραφίας που αφορά τα παρένθετα πρόσωπα («μπροστινούς»), στους οποίους φορτώνονταν τα εκατομμύρια των οφειλών και οι ποινικές διώξεις:

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«Δεξαμενή» αχυρανθρώπων: Δεκάδες Έλληνες και αλλοδαποί (υπήκοοι Λετονίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουκρανίας, Βελγίου κ.ά.) χωρίς οικονομική επιφάνεια εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, έναντι μικρής αμοιβής, χωρίς να ασκούν καμία απολύτως διοίκηση.

13 εντελώς ανύπαρκτα πρόσωπα: Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι για τουλάχιστον 13 «διαχειριστές» εταιρειών που εμφανίζονταν ως υπήκοοι Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Κύπρου (με ονόματα όπως Sofia Baasch, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Otto Becker, Ioannis Dedes, Constantinos Stefanakis, Dimitrios Poulesis, Petros Georgiou, Nikolaos Katsaros, Konstantinos Prasinos, Matias Alamila, Mykyta Tiurin, Andreas Gkotsis, Αναστάσιος Στεφανής), είχαν χρησιμοποιηθεί πλήρως πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια για την υφαρπαγή Α.Φ.Μ. από τις Δ.Ο.Υ., καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν υπήρξαν ποτέ!

Διαχειριστές που απεβίωσαν: Έξι πρόσωπα που είχαν τοποθετηθεί ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες του κυκλώματος απεβίωσαν μεταξύ 2023 και Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω τους εταιρείες φορτωμένες με εκατομμύρια ευρώ χρέη, πριν αντικατασταθούν από νέους «μπροστινούς».

Για να αποφύγουν τις δεσμεύσεις και τις κατασχέσεις χρημάτων από την Α.Α.Δ.Ε. και το Κ.Ε.Α.Ο. στους εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι εταιρείες του δικτύου φέρονται να μετέφεραν τις εισπράξεις από τις συναλλαγές μέσω POS απευθείας σε ψηφιακές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιδίωκαν να αποκρύψουν τη διαδρομή των χρημάτων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο διαδοχικής μεταφοράς κεφαλαίων (layering).

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Στο πλαίσιο της έρευνας, η Δ.Α.Ο.Ε., μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, εξέδωσε συνολικά 14 Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας (ΕΕΕ) και αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε:

Ιρλανδία (myPOS & SumUp): 47 ελληνικές εταιρείες του κυκλώματος (αρτοποιεία, εστιατόρια και beach bars σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο) τηρούσαν λογαριασμούς με ιρλανδικό IBAN. Μάλιστα, σε έφοδο κλιμακίου του Λιμενικού Σώματος στις 27 Αυγούστου 2026 στα γραφεία της «ASOS Real Estate» στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 38 χρεωστικές κάρτες myPOS και Viva συνδεδεμένες με λογαριασμούς του εξωτερικού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Λουξεμβούργο & Δανία (Banking Circle): 20 εταιρείες του δικτύου διακινούσαν κεφάλαια μέσω λογαριασμών με ΙΒΑΝ Δανίας (DK) της fintech τράπεζας Banking Circle.

Ηνωμένο Βασίλειο (Έμβασμα 1,5 εκατ. ευρώ): Τον Αύγουστο του 2025, ελεγχόμενη εταιρεία μετέφερε 1.500.000 ευρώ σε βρετανικούς λογαριασμούς της εταιρείας «Pema Corporation Limited» με έδρα το Λονδίνο

Κύπρος (Έμβασμα 2,6 εκατ. ευρώ για ακίνητο στη Μύκονο): Στις 28 Ιουλίου 2021 πιστώθηκε ποσό 2.600.400 ευρώ από κυπριακή εταιρεία Ελέγχονται συνολικά 7 κυπριακές εταιρείες Holding.

Βουλγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ιταλία & Γαλλία: Ερευνώνται τραπεζικοί λογαριασμοί 8 εταιρειών στη Βουλγαρία, καθώς και δεκάδες ενδοκοινοτικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ των τροφοδοτικών εταιρειών του δικτύου με 24 αλλοδαπές εταιρείες ως προς την εικονικότητα των τιμολογίων.

Ακίνητα και πολυτελής διαβίωση: Πέραν της συνεχούς επέκτασης σε νέα καταστήματα, η δικογραφία αναφέρει ότι τα παράνομα έσοδα επενδύθηκαν στην απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και στο Ντουμπάι, σε οχήματα υψηλής αξίας και σε εικονικές αποζημιώσεις απόλυσης ημετέρων στελεχών.

Ξεχωριστή ενότητα της δικογραφίας περιλαμβάνει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ της Δ. Κ. και του Δ. Ζ., ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή και συνδέσμου της οργάνωσης με στελέχη και προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ, η Εφορία και η Επιθεώρηση Εργασίας. Στις μεταξύ τους συνομιλίες, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να αναφέρονταν με κωδικές ονομασίες, όπως «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» ή «ξαδέλφη».

Ενδεικτική είναι η περίπτωση σοβαρού εργατικού ατυχήματος που υπέστη αλλοδαπή εργαζόμενη, υπήκοος Αλβανίας, η οποία απασχολούνταν ως καθαρίστρια σε κατάστημα «Bread Factory» στη Λεωφόρο Συγγρού, κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα εμφανιζόταν επισήμως να εργάζεται σε μία εταιρεία, ενώ στην πράξη είχε διατεθεί σε άλλη επιχείρηση του ίδιου δικτύου.

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Μετά το περιστατικό, φέρεται να αναπτύχθηκε σειρά επαφών με υπηρεσιακούς παράγοντες, με στόχο να αποτραπούν κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) Καλλιθέας και να μην αναδειχθούν ομοιότητες με εταιρικά σχήματα που είχαν αποκαλυφθεί σε προηγούμενη υπόθεση της Δ.Α.Ο.Ε. Χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική αναφορά του Ζ., ο οποίος φέρεται να είπε: «Άκουσες τι είπε η Ευγενία; Λέει μήπως είναι σαν τις εταιρείες που βρήκανε;».

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά της Δ.Α.Ο.Ε., οι απομαγνητοφωνήσεις περιλαμβάνουν συνομιλίες και αναφορές σε συναντήσεις με επτά συνολικά δημόσιους λειτουργούς που κατείχαν θέσεις ευθύνης σε υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Εφορία και ο ΕΦΚΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 3 Απριλίου 2026, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Εκείνη την ημέρα, οι Κ. και Ζ. φέρονται να συζητούσαν την προμήθεια δώρων, όπως αρώματα, κραγιόν γνωστής μάρκας «Yves Saint Laurent» αξίας 40 ευρώ ανά τεμάχιο, αλλά και προϊόντα αρτοποιίας. Τα αντικείμενα φαίνεται να επιλέγονταν ανάλογα με τη σημασία της εκάστοτε «υποχρέωσης», ενώ οι πιο περιορισμένης αξίας εξυπηρετήσεις περιγράφονταν με τον όρο «κραγιονάκια». Στις συνομιλίες γινόταν αναφορά σε κατάλογο που περιλάμβανε τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Ωστόσο, η ίδια η Δ.Α.Ο.Ε. διευκρινίζει στην αναφορά της ότι από την έρευνα δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εάν τα συγκεκριμένα αντικείμενα παραδόθηκαν τελικά στους δημόσιους λειτουργούς ή εάν εκείνοι τα παρέλαβαν.

Η δικογραφία του μελληνικού FBI αποκαλύπτουν το σκληρό παρασκήνιο της επέκτασης του κυκλώματος στη Μύκονο και τη Ρόδο, με μεθόδους που παραπέμπουν σε ομάδες εκβιαστών:

Η σύγκρουση για τη «Σπηλιά» στη Μύκονο και η απαίτηση των 20 εκατ. ευρώ: Μετά την απόκτηση του 50% της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις…. Α.Ε.» από εταιρείες συμφερόντων του κυκλώματος το φθινόπωρο του 2023, ξέσπασε σφοδρή διαμάχη με τον πρόεδρο της εταιρείας Ν. Χ. και τον υιό του E. Χ. για τον έλεγχο του διάσημου εστιατορίου «Σπηλιά» στην Αγία Άννα (Καλαφάτης) Μυκόνου. Την 1η Ιουνίου 2024, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας της οργάνωσης Α.Σ. και άλλα άτομα, μετέβησαν στο εστιατόριο «Σπηλιά», όπου σημειώθηκε επεισόδιο με εκατέρωθεν μηνύσεις για σωματικές βλάβες και απειλές. Σύμφωνα με συσχετισθείσα δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών (Μάρτιος 2025), ο Ν. Χ. φέρεται να απευθύνθηκε στην εγκληματική ομάδα του διαβόητου Έντβαρντ Νταμοτσίδη («Έντικ») προκειμένου να εξαναγκαστεί ο Γιαννακόπουλος να αποχωρήσει από τη «Σπηλιά». Μέλος της ομάδας του «Έντικ» απαίτησε αρχικά από τον Γιαννακόπουλο 200.000 ευρώ μηνιαίως για «προστασία» στα καταστήματά του στην Αθήνα, και στη συνέχεια του ζήτησε να αποδεχθεί το ποσό των 20.000.000 ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου του και να παραιτηθεί από κάθε αξίωση —κάτι που ο Γιαννακόπουλος αρνήθηκε, αναθέτοντας στον Σ. τις επαφές και την ένοπλη/σωματική του φύλαξη με συνοδεία μοτοσικλετών.

Οι «φουσκωτοί» στις δημοπρασίες για τις παραλίες-φιλέτα της Ρόδου: Στη Ρόδο, εταιρείες-βιτρίνες του κυκλώματος κατέκλυσαν τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΔ το καλοκαίρι του 2023 για την παραχώρηση 95 θέσεων σε παραλίες-φιλέτα του νησιού (Άντονι Κουίν, Λαδικό, Τσαμπίκα, Έλλη μπροστά από το Καζίνο Ρόδου, Φαληράκι, Κολύμπια, Ιαλυσός κ.ά.). Όπως καταγράφεται στη δικογραφία, στις δημοπρασίες της 29ης Ιουνίου 2023 και της 17ης Ιουλίου 2023, παρευρέθηκαν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο Κ. Α., ο Α. Σ. και ομάδα εύσωμων ανδρών («μπράβων» που εργάζονταν ως φύλακες σε νυχτερινά κέντρα και strip clubs της Αθήνας και οι οποίοι είχαν προσληφθεί εικονικά για 4 ημέρες ως «υπάλληλοι γραφείου» και «θυρωροί» στην εταιρεία «Μοναξιά Ρόδου Ε.Ε.»), προκαλώντας επεισόδια και εκφοβίζοντας ανταγωνιστές επιχειρηματίες ώστε να μην καταθέσουν προσφορές. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες του κυκλώματος κατοχύρωσαν δεκάδες συμβάσεις παραχώρησης αιγιαλού (προσφέροντας π.χ. 145.180 ευρώ για κάθε πόστο στην παραλία Έλλη), για τις οποίες στη συνέχεια άφηναν απλήρωτα τα υπέρογκα μισθώματα προς τον Δήμο Ρόδου.