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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες κελύφη και αχυρανθρώπους για να αποκρύπτει έσοδα από επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου Ερρίκου Πετιλόν υποστήριξε ότι σημαντικό μέρος των επίμαχων χρηματικών ποσών έχει ήδη δηλωθεί και ρυθμιστεί στην εφορία.

Δύο επιπλέον άτομα που συνελήφθησαν για κατοχή όπλων αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικές κατηγορίες για την υπόθεση αυτή.

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Κατηγορούμενος για την υπόθεση για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», είναι ο Ερρίκος Πετιλόν.

Το πρώην μοντέλο-ηθοποιός αρνείται την κατηγορία σε βάρος του, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές.

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«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», είπε ο Ερρίκος Πετιλόν στην εκπομπή «Εξελίξεις» του Mega

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Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης- Συνήγορος Ερρίκου Πετιλόν: «Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος δεν του αρμόζει»

Την Τρίτη (10/11) αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

Οι 16 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την Παρασκευή (06/11) από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αρμόδιας για βαριά φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωσης, για απάτη κατά του δημοσίου, για πλαστογραφία κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά από την Τρίτη έως την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση, αναφέρει το dikastiko.

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Παράλληλα, δύο ακόμα άτομα αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας και αφέθηκαν ελεύθερα.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος για την εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, για τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο mega.

«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει», πρόσθεσε.

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Ο συνήγορός του υποστήριξε, επίσης, ότι σημαντικό μέρος των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη δικογραφία έχει ήδη δηλωθεί στην Εφορία και έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά.

«Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», κατέληξε.

Η δικογραφία, που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ξεπερνά τις 400 σελίδες, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους με 860 εταιρείες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και 917 στο σύνολό τους.

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Είχαν στηθεί, τέσσερις ομάδες με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι λογιστές έπαιρναν μετρητά από τα καταστήματα, που ανήκαν σε τουλάχιστον εννιά «βαριά» ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της νυχτερινής Θεσσαλονίκης και τα διαχειρίζονταν «αχυράνθρωποι».

Δημιουργούσαν εταιρείες «κελύφη», πίσω τους κρύβονταν οι επιχειρηματίες και μπροστά, τουλάχιστον 80 «αχυράνθρωποι» για να βρίσκονται καθημερινά στα καταστήματά τους.

Δήλωναν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι είτε είναι πορτιέρηδες είτε υπάλληλοι γραφείου. Οι περισσότεροι φέρεται να άνοιγαν ακόμα και επιχειρήσεις real estate, με τις οποίες δέσμευαν ακίνητα ή τα ανακαινίζουν και μέσα σ’ αυτά έστηναν τις επιχειρήσεις τους, τα νυχτερινά κέντρα και τις επιχειρήσεις εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

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Τα μαγαζιά άλλαζαν χέρια αλλά η επωνυμία, ακόμα και οι καρέκλες και τα μπαρ έμεναν ίδια. Όταν τα ΑΦΜ των αχυρανθρώπων γέμιζαν, άλλαζαν πρόσωπα.

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Οι 80 βασικοί «αχυράνθρωποι» φέρεται να είναι άνθρωποι, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και τοξικοεξαρτημένοι.

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