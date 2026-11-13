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Αρκεί η ανοικοδόμηση να μην περιορίζεται στην αποκατάσταση των κτιρίων, αλλά να συνοδεύεται από όραμα για τους ανθρώπους και το μέλλον της.

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι μια πόλη μπορεί να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της.

Η πλατεία Αριστοτέλους και το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης παραμένουν μέχρι σήμερα οι πιο ορατές αποδείξεις αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Ο Ερνέστ Εμπράρ, ο Τόμας Μόσον και οι συνεργάτες τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νέας πολεοδομικής πρότασης.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πήραν την πολιτική απόφαση.

Όμως η ανοικοδόμηση που ακολούθησε αποτέλεσε μια πρωτοποριακή προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα.

Κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια, άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη και εξαφάνισε σημαντικά τμήματα μιας πολυπολιτισμικής πόλης με ιστορία αιώνων.

Η πυρκαγιά του Αυγούστου 1917 υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες αστικές καταστροφές στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Από τις στάχτες γεννήθηκε μια νέα Θεσσαλονίκη

Η πρόληψη, η ανθεκτικότητα των υποδομών και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των πόλεων.

Στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου η κλιματική κρίση αυξάνει τους κινδύνους ακραίων φυσικών φαινομένων, η ιστορία της Θεσσαλονίκης αποκτά νέα επικαιρότητα.

Κάθε μεγάλη αστική αναμόρφωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις περιοχές που αλλάζουν.

Το τρίτο αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη.

Μια πόλη δεν μπορεί να σχεδιάζεται μόνο με βάση τις άμεσες οικοδομικές ανάγκες. Χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμό, δημόσιους χώρους, υποδομές και προστασία της ιστορικής της ταυτότητας.

Το δεύτερο αφορά την πολεοδομία.

Η ανεπαρκής υδροδότηση, η απουσία οργανωμένων μηχανισμών πυρόσβεσης και η πυκνή δόμηση συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξάπλωση της καταστροφής.

Το πρώτο αφορά την πολιτική προστασία.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η μεγάλη πυρκαγιά και η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά διδάγματα.

Η Θεσσαλονίκη του σήμερα και τα μαθήματα του 1917

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η πόλη άλλαξε όχι μόνο μορφή αλλά και πληθυσμιακή σύνθεση.

Λίγα χρόνια αργότερα, η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η εγκατάσταση προσφύγων από τη Μικρά Ασία θα μεταμόρφωναν ακόμη περισσότερο τη Θεσσαλονίκη.

Η πόλη έχασε σημαντικά στοιχεία της πολυπολιτισμικής ιστορίας της.

Για την εβραϊκή κοινότητα, η απώλεια κατοικιών, συναγωγών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπήρξε ιδιαίτερα οδυνηρή.

Παλαιές γειτονιές εξαφανίστηκαν, εμπορικές δραστηριότητες μετακινήθηκαν και οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε νέες περιοχές.

Επηρέασε βαθιά την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της Θεσσαλονίκης.

Η καταστροφή του 1917 δεν επηρέασε μόνο τα κτίρια.

Η πυρκαγιά που άλλαξε και την κοινωνική σύνθεση της πόλης

Παρά ταύτα, το σχέδιο Εμπράρ παραμένει ο βασικός ιστορικός πυρήνας της σύγχρονης πολεοδομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή αλλοίωσαν ακόμη περισσότερο την αρχική αρχιτεκτονική συνοχή.

Ορισμένες μνημειακές προβλέψεις εγκαταλείφθηκαν, ενώ άλλες εφαρμόστηκαν με σημαντικές αλλαγές.

Η Θεσσαλονίκη γνώρισε μια νέα δημογραφική και κοινωνική μεταμόρφωση.

Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων δημιούργησαν πρόσθετες πιέσεις στη στέγαση και στις υποδομές.

Οι οικονομικές δυσκολίες, οι πολιτικές αλλαγές, οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών και οι νέες ανάγκες της πόλης οδήγησαν σε τροποποιήσεις.

Παρότι η πρόταση του Εμπράρ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πολεοδομικά εγχειρήματα της εποχής, δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της.

Γιατί δεν εφαρμόστηκε ολόκληρο το σχέδιο

Η ανοικοδόμηση υπήρξε επομένως ταυτόχρονα έργο εκσυγχρονισμού και περίοδος μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων.

Για πολλούς κατοίκους, η νέα πολεοδομία σήμαινε όχι μόνο αλλαγή του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και απώλεια της παλιάς γειτονιάς, των κοινωνικών δεσμών και της οικονομικής τους βάσης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα, η οποία είχε υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές και διέθετε σημαντικό μέρος των ακινήτων στην πυρίκαυστη περιοχή.

Αυτό δημιούργησε οικονομική ανασφάλεια και αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση προώθησε μηχανισμούς αναγκαστικής αναδιάρθρωσης των ιδιοκτησιών, ώστε να εφαρμοστεί το νέο σχέδιο.

Η αλλαγή των οικοδομικών τετραγώνων και η αναδιανομή της γης επηρέασαν άμεσα τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων ακινήτων.

Η ανοικοδόμηση δεν ήταν μια διαδικασία χωρίς αντιπαραθέσεις.

Οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών και η εβραϊκή κοινότητα

Ωστόσο, ο βασικός πολεοδομικός σκελετός που δημιουργήθηκε εξακολουθεί να επηρεάζει τη μορφή του κέντρου.

Δεν εφαρμόστηκαν όλες οι προβλέψεις του.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης μεγαλύτερη λειτουργική οργάνωση των εμπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων.

Η Θεσσαλονίκη θα αποκτούσε μια νέα σχέση με το παραλιακό της μέτωπο και τα σημαντικότερα μνημεία της.

Στόχος ήταν να βελτιωθούν η κυκλοφορία, ο φωτισμός, ο αερισμός και οι συνθήκες υγιεινής.

Η λογική του ήταν διαφορετική από την οθωμανική πολεοδομική παράδοση, με τους στενούς δρόμους και τις πυκνοδομημένες γειτονιές.

Το σχέδιο Εμπράρ προέβλεπε μεγαλύτερους και ευθύγραμμους δρόμους, καλύτερη σύνδεση των συνοικιών και νέους δημόσιους χώρους.

Η νέα πόλη και οι δρόμοι της

Πίσω όμως από τη σημερινή της εικόνα βρίσκεται η τραγωδία του 1917 και η μεγάλη πολεοδομική απόφαση που ακολούθησε.

Αποτελεί ταυτόχρονα τουριστικό προορισμό, χώρο συγκεντρώσεων, εμπορικό κέντρο και σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής.

Σήμερα η Αριστοτέλους είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αστικά τοπία της Ελλάδας.

Η συμμετρία, οι καμπύλες όψεις και η ενιαία αισθητική της αποτελούν στοιχεία που τη διαφοροποιούν από άλλες ελληνικές πλατείες.

Τα κτίρια που την περιβάλλουν ακολούθησαν αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις με ευρωπαϊκές και βυζαντινές αναφορές.

Η νέα πλατεία σχεδιάστηκε ως χώρος δημόσιας ζωής, εμπορίου και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Ο Εμπράρ οραματίστηκε έναν μνημειακό άξονα που θα συνέδεε το παραλιακό μέτωπο με το εσωτερικό της πόλης.

Η πλατεία Αριστοτέλους αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας Θεσσαλονίκης.

Η πλατεία Αριστοτέλους: Το πιο αναγνωρίσιμο αποτύπωμα του σχεδίου

Ωστόσο, η ιστορική έρευνα αποδίδει το συνολικό σχέδιο στη διεθνή επιτροπή υπό τον Εμπράρ και όχι αποκλειστικά στον Βρετανό αρχιτέκτονα.

Η ημερομηνία της 13ης Νοεμβρίου 1918 συνδέεται σε ιστορικά ημερολόγια με τη συμβολή του Μόσον στον σχεδιασμό.

Η νέα πολεοδομική διάταξη επιχειρούσε να συνδυάσει τη βυζαντινή κληρονομιά με τη μνημειακή αρχιτεκτονική και τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις περί σύγχρονης πόλης.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάδειξη των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων.

Προέβλεπε μια πόλη με σαφή διοικητικά, εμπορικά και οικιστικά κέντρα.

Το σχέδιο δεν περιοριζόταν σε μια απλή χάραξη δρόμων.

Η επιτροπή επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ανοικοδόμηση, με μεγάλες οδικές αρτηρίες, πλατείες, δημόσιους χώρους, οργανωμένες χρήσεις γης και καλύτερη κυκλοφορία.

Το νέο σχέδιο διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 1917–1918.

Το 1918 παρουσιάζεται το σχέδιο της νέας Θεσσαλονίκης

Ο Μόσον συνέβαλε στην αρχική επεξεργασία της μελέτης, ενώ ο Εμπράρ αναδείχθηκε στον κύριο δημιουργό της συνολικής πολεοδομικής πρότασης.

Η συνεργασία τους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα διεθνούς πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Συμμετείχαν επίσης οι Έλληνες αρχιτέκτονες Αριστοτέλης Ζάχος και Κωνσταντίνος Κιτσίκης, ο καθηγητής Άγγελος Γκίνης, ο Γάλλος μηχανικός Ζοζέφ Πλεϊμπέρ και εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης.

Στην επιτροπή συμμετείχε και ο Βρετανός αρχιτέκτονας τοπίου και πολεοδόμος Τόμας Μόσον, γνωστός για τις μελέτες του σχετικά με την οργάνωση αστικών χώρων, πάρκων και κήπων.

Ο Εμπράρ διέθετε το επιστημονικό υπόβαθρο για να συνδυάσει τη σύγχρονη πολεοδομία με τον σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως μέλος των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Γεννημένος στο Παρίσι το 1875, είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και είχε ασχοληθεί με την αρχαιολογία και τον σχεδιασμό πόλεων.

Επικεφαλής της πολεοδομικής προσπάθειας τέθηκε ο Γάλλος αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και αρχαιολόγος Ερνέστ Εμπράρ.

Ο Ερνέστ Εμπράρ και ο Βρετανός Τόμας Μόσον

Αντί να αποκατασταθεί απλώς ό,τι είχε καταστραφεί, θα επιχειρούνταν η δημιουργία μιας διαφορετικής Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη για την εποχή.

Συγκροτήθηκε διεθνής επιτροπή με Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Με τον νόμο 823 του 1917 τέθηκαν οι βάσεις για τη νέα πολεοδομική οργάνωση.

Καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβουλία είχε ο υπουργός Συγκοινωνίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε συνολικό πολεοδομικό ανασχεδιασμό της καμένης περιοχής.

Επιλέχθηκε η δεύτερη λύση.

Ή θα αξιοποιούσε την καταστροφή για να δημιουργήσει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη;

Θα επέτρεπε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων συνοικιών πάνω στο παλιό δίκτυο στενών δρόμων και ακανόνιστων οικοδομικών τετραγώνων;

Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου βρέθηκε μπροστά σε μια ιστορική απόφαση.

Ο Βενιζέλος αποφασίζει να μην ξαναχτιστεί η παλιά πόλη

Παρά την τεράστια υλική καταστροφή, οι ιστορικές μελέτες δεν καταγράφουν αντίστοιχο μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Η καταστροφή του ιστορικού κέντρου ήταν σχεδόν ολοκληρωτική.

Στις φλόγες παραδόθηκε και ο ναός του Αγίου Δημητρίου, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Η εβραϊκή κοινότητα έχασε δεκάδες συναγωγές και χώρους λατρείας, καθώς και πολύτιμα ιστορικά αρχεία και βιβλιοθήκες.

Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, οι άστεγοι περιλάμβαναν επίσης περίπου 10.000 μουσουλμάνους και 10.000 χριστιανούς.

Η καταστροφή έπληξε ιδιαίτερα την εβραϊκή κοινότητα, με περισσότερους από 50.000 Εβραίους να μένουν χωρίς στέγη.

Ορισμένες καταγραφές ανεβάζουν τον αριθμό των αστέγων σε περίπου 73.000 έως 77.000.

Περισσότεροι από 70.000 κάτοικοι έχασαν τις κατοικίες τους.

Περίπου 9.500 κτίρια καταστράφηκαν σε μια έκταση που υπολογίζεται σε περίπου 100 έως 120 εκτάρια, ανάλογα με την ιστορική αποτύπωση.

9.500 κτίρια καταστράφηκαν και περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι

Επί περίπου 32 ώρες, ολόκληρες συνοικίες παραδίδονταν στις φλόγες.

Η φωτιά εξαπλώθηκε προς το εμπορικό κέντρο και την παραλία.

Οι προσπάθειες όμως δεν ήταν αρκετές.

Συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στην περιοχή λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθησαν να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η Θεσσαλονίκη δεν διέθετε τότε μια οργανωμένη πυροσβεστική υπηρεσία ικανή να αντιμετωπίσει πυρκαγιά τέτοιας έκτασης.

Όμως οι ισχυροί άνεμοι, η πυκνή δόμηση, τα ξύλινα κτίσματα και η ανεπαρκής υδροδότηση μετέτρεψαν την πυρκαγιά σε ανεξέλεγκτη καταστροφή.

Αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο περιστατικό.

Η επικρατέστερη ιστορική εκδοχή αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε από οικιακή εστία μαγειρέματος και μεταδόθηκε σε εύφλεκτα υλικά.

Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Αυγούστου 1917, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, μια πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μεβλανέ, κοντά στην Άνω Πόλη.

18 Αυγούστου 1917: Η σπίθα που έγινε εφιάλτης

Όμως, πέντε χρόνια αργότερα, η ιστορία της θα άλλαζε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Η πόλη είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος το 1912, μετά την απελευθέρωσή της από τον ελληνικό στρατό.

Πολλά κτίσματα ήταν κατασκευασμένα από ξύλο ή διέθεταν εύφλεκτα δομικά στοιχεία.

Το ιστορικό κέντρο αποτελούνταν από πυκνοδομημένες συνοικίες, στενούς δρόμους, μικρά καταστήματα, εργαστήρια, συναγωγές, εκκλησίες, τζαμιά και παραδοσιακές κατοικίες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εβραϊκή κοινότητα, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Έλληνες, Εβραίοι, μουσουλμάνοι, Αρμένιοι και άλλες κοινότητες ζούσαν και δραστηριοποιούνταν σε μια πόλη με έντονη εμπορική ζωή και μεγάλη πολιτισμική ποικιλία.

Επί αιώνες είχε αποτελέσει μεγάλο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν μια από τις σημαντικότερες πολυεθνικές πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Θεσσαλονίκη πριν από τη μεγάλη φωτιά

Η Θεσσαλονίκη δεν ανοικοδομήθηκε απλώς. Άλλαξε φυσιογνωμία.

Η πλατεία Αριστοτέλους, οι μεγάλες οδικές αρτηρίες, οι νέες οικοδομικές γραμμές και η μνημειακή οργάνωση του κέντρου αποτελούν μέρος μιας πολεοδομικής επανάστασης που ξεκίνησε από μια πρωτοφανή καταστροφή.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα καθόριζε την εικόνα της Θεσσαλονίκης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ανάμεσά τους ο Βρετανός αρχιτέκτονας Τόμας Μόσον και ο Γάλλος αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Ερνέστ Εμπράρ, ο οποίος είχε τον κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση του νέου σχεδίου.

Στις 13 Νοεμβρίου 1918, η Θεσσαλονίκη βρισκόταν σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της. Έναν χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 1917, είχε ήδη διαμορφωθεί το σχέδιο για τη ριζική ανασυγκρότηση του ιστορικού της κέντρου.

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Σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου 1918 η ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης: Η μεγάλη πυρκαγιά που έσβησε μια πόλη και το σχέδιο που τη γέννησε ξανά

Στις 13 Νοεμβρίου 1918, η Θεσσαλονίκη βρισκόταν σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της. Έναν χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 1917, είχε ήδη διαμορφωθεί το σχέδιο για τη ριζική ανασυγκρότηση του ιστορικού της κέντρου.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ανάμεσά τους ο Βρετανός αρχιτέκτονας Τόμας Μόσον και ο Γάλλος αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Ερνέστ Εμπράρ, ο οποίος είχε τον κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση του νέου σχεδίου.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα καθόριζε την εικόνα της Θεσσαλονίκης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η πλατεία Αριστοτέλους, οι μεγάλες οδικές αρτηρίες, οι νέες οικοδομικές γραμμές και η μνημειακή οργάνωση του κέντρου αποτελούν μέρος μιας πολεοδομικής επανάστασης που ξεκίνησε από μια πρωτοφανή καταστροφή.

Η Θεσσαλονίκη δεν ανοικοδομήθηκε απλώς. Άλλαξε φυσιογνωμία.

Η Θεσσαλονίκη πριν από τη μεγάλη φωτιά

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν μια από τις σημαντικότερες πολυεθνικές πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Επί αιώνες είχε αποτελέσει μεγάλο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Έλληνες, Εβραίοι, μουσουλμάνοι, Αρμένιοι και άλλες κοινότητες ζούσαν και δραστηριοποιούνταν σε μια πόλη με έντονη εμπορική ζωή και μεγάλη πολιτισμική ποικιλία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εβραϊκή κοινότητα, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Το ιστορικό κέντρο αποτελούνταν από πυκνοδομημένες συνοικίες, στενούς δρόμους, μικρά καταστήματα, εργαστήρια, συναγωγές, εκκλησίες, τζαμιά και παραδοσιακές κατοικίες.

Πολλά κτίσματα ήταν κατασκευασμένα από ξύλο ή διέθεταν εύφλεκτα δομικά στοιχεία.

Η πόλη είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος το 1912, μετά την απελευθέρωσή της από τον ελληνικό στρατό.

Όμως, πέντε χρόνια αργότερα, η ιστορία της θα άλλαζε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

18 Αυγούστου 1917: Η σπίθα που έγινε εφιάλτης

Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Αυγούστου 1917, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, μια πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μεβλανέ, κοντά στην Άνω Πόλη.

Η επικρατέστερη ιστορική εκδοχή αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε από οικιακή εστία μαγειρέματος και μεταδόθηκε σε εύφλεκτα υλικά.

Αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο περιστατικό.

Όμως οι ισχυροί άνεμοι, η πυκνή δόμηση, τα ξύλινα κτίσματα και η ανεπαρκής υδροδότηση μετέτρεψαν την πυρκαγιά σε ανεξέλεγκτη καταστροφή.

Η Θεσσαλονίκη δεν διέθετε τότε μια οργανωμένη πυροσβεστική υπηρεσία ικανή να αντιμετωπίσει πυρκαγιά τέτοιας έκτασης.

Συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στην περιοχή λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθησαν να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Οι προσπάθειες όμως δεν ήταν αρκετές.

Η φωτιά εξαπλώθηκε προς το εμπορικό κέντρο και την παραλία.

Επί περίπου 32 ώρες, ολόκληρες συνοικίες παραδίδονταν στις φλόγες.

9.500 κτίρια καταστράφηκαν και περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι

Ο απολογισμός υπήρξε συγκλονιστικός.

Περίπου 9.500 κτίρια καταστράφηκαν σε μια έκταση που υπολογίζεται σε περίπου 100 έως 120 εκτάρια, ανάλογα με την ιστορική αποτύπωση.

Περισσότεροι από 70.000 κάτοικοι έχασαν τις κατοικίες τους.

Ορισμένες καταγραφές ανεβάζουν τον αριθμό των αστέγων σε περίπου 73.000 έως 77.000.

Η καταστροφή έπληξε ιδιαίτερα την εβραϊκή κοινότητα, με περισσότερους από 50.000 Εβραίους να μένουν χωρίς στέγη.

Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, οι άστεγοι περιλάμβαναν επίσης περίπου 10.000 μουσουλμάνους και 10.000 χριστιανούς.

Καταστράφηκαν εμπορικές επιχειρήσεις, εργαστήρια, κατοικίες, σχολεία, αρχεία και θρησκευτικά μνημεία.

Η εβραϊκή κοινότητα έχασε δεκάδες συναγωγές και χώρους λατρείας, καθώς και πολύτιμα ιστορικά αρχεία και βιβλιοθήκες.

Στις φλόγες παραδόθηκε και ο ναός του Αγίου Δημητρίου, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Η καταστροφή του ιστορικού κέντρου ήταν σχεδόν ολοκληρωτική.

Παρά την τεράστια υλική καταστροφή, οι ιστορικές μελέτες δεν καταγράφουν αντίστοιχο μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Ο Βενιζέλος αποφασίζει να μην ξαναχτιστεί η παλιά πόλη

Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου βρέθηκε μπροστά σε μια ιστορική απόφαση.

Θα επέτρεπε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων συνοικιών πάνω στο παλιό δίκτυο στενών δρόμων και ακανόνιστων οικοδομικών τετραγώνων;

Ή θα αξιοποιούσε την καταστροφή για να δημιουργήσει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη;

Επιλέχθηκε η δεύτερη λύση.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε συνολικό πολεοδομικό ανασχεδιασμό της καμένης περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβουλία είχε ο υπουργός Συγκοινωνίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Με τον νόμο 823 του 1917 τέθηκαν οι βάσεις για τη νέα πολεοδομική οργάνωση.

Συγκροτήθηκε διεθνής επιτροπή με Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Η απόφαση ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη για την εποχή.

Αντί να αποκατασταθεί απλώς ό,τι είχε καταστραφεί, θα επιχειρούνταν η δημιουργία μιας διαφορετικής Θεσσαλονίκης.

Ο Ερνέστ Εμπράρ και ο Βρετανός Τόμας Μόσον

Επικεφαλής της πολεοδομικής προσπάθειας τέθηκε ο Γάλλος αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και αρχαιολόγος Ερνέστ Εμπράρ.

Γεννημένος στο Παρίσι το 1875, είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και είχε ασχοληθεί με την αρχαιολογία και τον σχεδιασμό πόλεων.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως μέλος των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Εμπράρ διέθετε το επιστημονικό υπόβαθρο για να συνδυάσει τη σύγχρονη πολεοδομία με τον σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά.

Στην επιτροπή συμμετείχε και ο Βρετανός αρχιτέκτονας τοπίου και πολεοδόμος Τόμας Μόσον, γνωστός για τις μελέτες του σχετικά με την οργάνωση αστικών χώρων, πάρκων και κήπων.

Συμμετείχαν επίσης οι Έλληνες αρχιτέκτονες Αριστοτέλης Ζάχος και Κωνσταντίνος Κιτσίκης, ο καθηγητής Άγγελος Γκίνης, ο Γάλλος μηχανικός Ζοζέφ Πλεϊμπέρ και εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης.

Η συνεργασία τους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα διεθνούς πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Ο Μόσον συνέβαλε στην αρχική επεξεργασία της μελέτης, ενώ ο Εμπράρ αναδείχθηκε στον κύριο δημιουργό της συνολικής πολεοδομικής πρότασης.

Το 1918 παρουσιάζεται το σχέδιο της νέας Θεσσαλονίκης

Το νέο σχέδιο διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 1917–1918.

Η επιτροπή επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ανοικοδόμηση, με μεγάλες οδικές αρτηρίες, πλατείες, δημόσιους χώρους, οργανωμένες χρήσεις γης και καλύτερη κυκλοφορία.

Το σχέδιο δεν περιοριζόταν σε μια απλή χάραξη δρόμων.

Προέβλεπε μια πόλη με σαφή διοικητικά, εμπορικά και οικιστικά κέντρα.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάδειξη των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων.

Η νέα πολεοδομική διάταξη επιχειρούσε να συνδυάσει τη βυζαντινή κληρονομιά με τη μνημειακή αρχιτεκτονική και τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις περί σύγχρονης πόλης.

Η ημερομηνία της 13ης Νοεμβρίου 1918 συνδέεται σε ιστορικά ημερολόγια με τη συμβολή του Μόσον στον σχεδιασμό.

Ωστόσο, η ιστορική έρευνα αποδίδει το συνολικό σχέδιο στη διεθνή επιτροπή υπό τον Εμπράρ και όχι αποκλειστικά στον Βρετανό αρχιτέκτονα.

Η πλατεία Αριστοτέλους: Το πιο αναγνωρίσιμο αποτύπωμα του σχεδίου

Η πλατεία Αριστοτέλους αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας Θεσσαλονίκης.

Ο Εμπράρ οραματίστηκε έναν μνημειακό άξονα που θα συνέδεε το παραλιακό μέτωπο με το εσωτερικό της πόλης.

Η νέα πλατεία σχεδιάστηκε ως χώρος δημόσιας ζωής, εμπορίου και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Τα κτίρια που την περιβάλλουν ακολούθησαν αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις με ευρωπαϊκές και βυζαντινές αναφορές.

Η συμμετρία, οι καμπύλες όψεις και η ενιαία αισθητική της αποτελούν στοιχεία που τη διαφοροποιούν από άλλες ελληνικές πλατείες.

Σήμερα η Αριστοτέλους είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αστικά τοπία της Ελλάδας.

Αποτελεί ταυτόχρονα τουριστικό προορισμό, χώρο συγκεντρώσεων, εμπορικό κέντρο και σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής.

Πίσω όμως από τη σημερινή της εικόνα βρίσκεται η τραγωδία του 1917 και η μεγάλη πολεοδομική απόφαση που ακολούθησε.

Η νέα πόλη και οι δρόμοι της

Το σχέδιο Εμπράρ προέβλεπε μεγαλύτερους και ευθύγραμμους δρόμους, καλύτερη σύνδεση των συνοικιών και νέους δημόσιους χώρους.

Η λογική του ήταν διαφορετική από την οθωμανική πολεοδομική παράδοση, με τους στενούς δρόμους και τις πυκνοδομημένες γειτονιές.

Στόχος ήταν να βελτιωθούν η κυκλοφορία, ο φωτισμός, ο αερισμός και οι συνθήκες υγιεινής.

Η Θεσσαλονίκη θα αποκτούσε μια νέα σχέση με το παραλιακό της μέτωπο και τα σημαντικότερα μνημεία της.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης μεγαλύτερη λειτουργική οργάνωση των εμπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων.

Δεν εφαρμόστηκαν όλες οι προβλέψεις του.

Ωστόσο, ο βασικός πολεοδομικός σκελετός που δημιουργήθηκε εξακολουθεί να επηρεάζει τη μορφή του κέντρου.

Οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών και η εβραϊκή κοινότητα

Η ανοικοδόμηση δεν ήταν μια διαδικασία χωρίς αντιπαραθέσεις.

Η αλλαγή των οικοδομικών τετραγώνων και η αναδιανομή της γης επηρέασαν άμεσα τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων ακινήτων.

Η κυβέρνηση προώθησε μηχανισμούς αναγκαστικής αναδιάρθρωσης των ιδιοκτησιών, ώστε να εφαρμοστεί το νέο σχέδιο.

Αυτό δημιούργησε οικονομική ανασφάλεια και αντιδράσεις.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα, η οποία είχε υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές και διέθετε σημαντικό μέρος των ακινήτων στην πυρίκαυστη περιοχή.

Για πολλούς κατοίκους, η νέα πολεοδομία σήμαινε όχι μόνο αλλαγή του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και απώλεια της παλιάς γειτονιάς, των κοινωνικών δεσμών και της οικονομικής τους βάσης.

Η ανοικοδόμηση υπήρξε επομένως ταυτόχρονα έργο εκσυγχρονισμού και περίοδος μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων.

Γιατί δεν εφαρμόστηκε ολόκληρο το σχέδιο

Παρότι η πρόταση του Εμπράρ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πολεοδομικά εγχειρήματα της εποχής, δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της.

Οι οικονομικές δυσκολίες, οι πολιτικές αλλαγές, οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών και οι νέες ανάγκες της πόλης οδήγησαν σε τροποποιήσεις.

Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων δημιούργησαν πρόσθετες πιέσεις στη στέγαση και στις υποδομές.

Η Θεσσαλονίκη γνώρισε μια νέα δημογραφική και κοινωνική μεταμόρφωση.

Ορισμένες μνημειακές προβλέψεις εγκαταλείφθηκαν, ενώ άλλες εφαρμόστηκαν με σημαντικές αλλαγές.

Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή αλλοίωσαν ακόμη περισσότερο την αρχική αρχιτεκτονική συνοχή.

Παρά ταύτα, το σχέδιο Εμπράρ παραμένει ο βασικός ιστορικός πυρήνας της σύγχρονης πολεοδομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά που άλλαξε και την κοινωνική σύνθεση της πόλης

Η καταστροφή του 1917 δεν επηρέασε μόνο τα κτίρια.

Επηρέασε βαθιά την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της Θεσσαλονίκης.

Παλαιές γειτονιές εξαφανίστηκαν, εμπορικές δραστηριότητες μετακινήθηκαν και οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε νέες περιοχές.

Για την εβραϊκή κοινότητα, η απώλεια κατοικιών, συναγωγών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπήρξε ιδιαίτερα οδυνηρή.

Η πόλη έχασε σημαντικά στοιχεία της πολυπολιτισμικής ιστορίας της.

Λίγα χρόνια αργότερα, η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η εγκατάσταση προσφύγων από τη Μικρά Ασία θα μεταμόρφωναν ακόμη περισσότερο τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η πόλη άλλαξε όχι μόνο μορφή αλλά και πληθυσμιακή σύνθεση.

Η Θεσσαλονίκη του σήμερα και τα μαθήματα του 1917

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η μεγάλη πυρκαγιά και η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά διδάγματα.

Το πρώτο αφορά την πολιτική προστασία.

Η ανεπαρκής υδροδότηση, η απουσία οργανωμένων μηχανισμών πυρόσβεσης και η πυκνή δόμηση συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξάπλωση της καταστροφής.

Το δεύτερο αφορά την πολεοδομία.

Μια πόλη δεν μπορεί να σχεδιάζεται μόνο με βάση τις άμεσες οικοδομικές ανάγκες. Χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμό, δημόσιους χώρους, υποδομές και προστασία της ιστορικής της ταυτότητας.

Το τρίτο αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κάθε μεγάλη αστική αναμόρφωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις περιοχές που αλλάζουν.

Στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου η κλιματική κρίση αυξάνει τους κινδύνους ακραίων φυσικών φαινομένων, η ιστορία της Θεσσαλονίκης αποκτά νέα επικαιρότητα.

Η πρόληψη, η ανθεκτικότητα των υποδομών και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των πόλεων.

Από τις στάχτες γεννήθηκε μια νέα Θεσσαλονίκη

Η πυρκαγιά του Αυγούστου 1917 υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες αστικές καταστροφές στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια, άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη και εξαφάνισε σημαντικά τμήματα μιας πολυπολιτισμικής πόλης με ιστορία αιώνων.

Όμως η ανοικοδόμηση που ακολούθησε αποτέλεσε μια πρωτοποριακή προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πήραν την πολιτική απόφαση.

Ο Ερνέστ Εμπράρ, ο Τόμας Μόσον και οι συνεργάτες τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νέας πολεοδομικής πρότασης.

Η πλατεία Αριστοτέλους και το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης παραμένουν μέχρι σήμερα οι πιο ορατές αποδείξεις αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι μια πόλη μπορεί να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της.

Αρκεί η ανοικοδόμηση να μην περιορίζεται στην αποκατάσταση των κτιρίων, αλλά να συνοδεύεται από όραμα για τους ανθρώπους και το μέλλον της.