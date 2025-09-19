Αντιμέτωπος με το αδίκημα της απιστίας, σε βαθμό κακουργήματος, βρίσκεται ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δημητράς. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το πόρισμα, ελεγκτές της Αρχής διαπιστώνουν ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων, όπως επίσης ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του καταλογίζονται, και αναφέρεται σε «εκστρατεία σπίλωσης του».

«Οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η δικογραφία έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή, ενώ μέσα σε αυτή περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρά.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)