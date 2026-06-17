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Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος πρώην δημάρχου, αντιδημάρχων και μηχανικών άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του 19χρονου στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκδικής ποινική δίωξη σε βάρος 7 προσώπων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διά παραλήψεως.

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Πρόκειται για πρόσωπα που συνδέονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην δήμαρχο, πρώην αντιδημάρχους αλλά και μηχανικούς για τον θανατο του 19χρονου.

Η μήνυση είχε υποβληθεί από τον πατέρα του 19χρονου για ευθύνες των τοπικών παραγόντων αλλά και πολιτικών μηχανικών και είχε τεθεί στο αρχείο. Ωστόσο, ο εισαγγελέας Εφετών είχε ζητήσει να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε επιστρέψει η δικογραφία και ο εισαγγελέας Εφετών παρήγγειλε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους.