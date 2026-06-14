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«Δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και ειδικά όταν πρόκειται για παιδί». Με αυτά τα λόγια ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη Καμπαΐλή περιέγραψε τον πόνο του, μία ημέρα μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του το 2024, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Το δικαστήριο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους που βρέθηκαν στο εδώλιο, όμως ο πατέρας του 19χρονου τόνισε πως οι ποινές δεν μπορούν να απαλύνουν την απώλεια της οικογένειάς του.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στον προσωπικό αγώνα που δίνει από την ημέρα του θανάτου του παιδιού του, αλλά και στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας, καθώς αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

«Το μόνο που θέλω είναι να τηρηθούν οι καθείρξεις και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη πως οι τιμωρίες που επιβλήθηκαν ήταν επιεικείς. Παράλληλα, ευχαρίστησε το δικαστήριο για την απόφαση.

Ο κ. Καμπαΐλής άφησε αιχμές και για τον ρόλο του δήμου Κασσάνδρας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε γνώση για την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως είπε, ο δήμος είχε την ευθύνη να ελέγξει αν τηρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να προχωρήσει στο κλείσιμο της εγκατάστασης.

«Υπάρχουν νόμοι, όμως δεν υπήρξε η απαραίτητη επιτήρησή τους. Το λούνα παρκ λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά», τόνισε.

Η υπόθεση ωστόσο δεν ολοκληρώνεται με την πρώτη δίκη. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει νέα διαδικασία με 11 κατηγορούμενους από τον δήμο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η λειτουργία του λούνα παρκ.

Η οικογένεια του 19χρονου συνεχίζει να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, με τον πατέρα του να επιμένει πως στόχος του δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά να αποκαλυφθούν όλες οι ευθύνες πίσω από την τραγωδία.