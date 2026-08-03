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Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης, στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, μετά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος από το δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, εντοπίστηκαν μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες, όπως ενημέρωσε η αρμόδια υγειονομική αρχή, ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασσάνδρας, σε ανακοίνωσή του προς τους κατοίκους της Σίβηρης, γνωστοποίησε ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής προχωρά άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

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Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης μέσω χλωρίωσης, τη λήψη νέων δειγμάτων για επαναληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς και τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μικροβιολογική επιβάρυνση.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να εκδοθούν νέα αποτελέσματα που θα επιβεβαιώνουν ότι το νερό είναι ασφαλές, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, για την προετοιμασία και το μαγείρεμα τροφίμων, αλλά ούτε και για το βούρτσισμα των δοντιών.

Για προληπτικούς λόγους συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού ή νερού που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς. Ο Δήμος Κασσάνδρας θα ενημερώσει εκ νέου τους πολίτες μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των νέων δειγμάτων και υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για την καταλληλότητα του νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας (Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης) στους τηλεφωνικούς αριθμούς 23743 50129, 23740 23807 και 23740 22243.