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Ο Χάρι Σταιλς προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του όταν, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο, πνίγηκε με νερό πάνω στη σκηνή και κατέρρευσε στο πάτωμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο τραγουδιστής -σε μία από τις 12 προγραμματισμένες εμφανίσεις του στην πόλη- φαίνεται να πετά νερό προς το κοινό. Λίγο αργότερα, άρχισε να πνίγεται εμφανώς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε στη σκηνή, συνεχίζοντας να βήχει, ενώ οι θεατές αντιδρούσαν έντονα γύρω του.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο καλλιτέχνης κατάφερε σύντομα να συνέλθει και να σηκωθεί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους θαυμαστές του, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους στα social media. Ανάμεσα στα σχόλια που δημοσιεύτηκαν ήταν: «Φοβήθηκα πάρα πολύ», «Όταν έπεσε στα γόνατα, η καρδιά μου σταμάτησε από το σοκ» και «Παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή».

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Βρετανία βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα, καταγράφοντας μία από τις θερμότερες ημέρες Ιουνίου στην ιστορία της χώρας. Η Met Office είχε ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, ενώ είχε τεθεί σε ισχύ κόκκινος συναγερμός για την προστασία της δημόσιας υγείας.