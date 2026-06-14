EUROKINISSI - Ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 2024 σε λούνα παρκ στην Χαλκιδική - Φωτογραφία Αρχείου

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Ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 υποστηρίζει ότι ο πραγματικός ένοχος στην υπόθεση είναι ο δήμος Κασσάνδρας, τονίζοντας ότι έχει τόσα πολλά στοιχεία που «στον δήμο θα κλαίνε».

Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του εν λόγω λούνα παρκ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή οκτώ ετών, ενώ το δικαστήριο αποφάνθηκε ομόφωνα για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Ο πατέρας του 19χρονου περιέγραψε ότι το μηχάνημα του δυστυχήματος ήταν κατασκευασμένο σε συνεργείο, χωρίς πρότυπα ή πιστοποιήσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ήταν για δέκα χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα και σάπιζε», ενώ αγοράστηκε «για πάρα πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία απλά βάφοντάς το».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε όχι μόνο για την ανθρωποκτονία του γιου του, αλλά και για την έκθεση σε κίνδυνο του δεύτερου παιδιού του. Επισήμανε ότι, αν και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τα λούνα παρκ και πιστοποιημένοι ελεγκτές μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, «όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία, δεν λειτουργούν». Κατά τον κ. Καμπαϊλή, ο μηχανικός έδωσε απλώς «υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς καμία αξία».

Απαντώντας στο ερώτημα για το εαν μπορούν να λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις με υπεύθυνες δηλώσεις, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Όχι. Αυτό δεν ισχύει πουθενά». Τόνισε ότι ο μηχανικός, «ενώ γνώριζε πως τα μηχανήματα ήταν σάπια», έδωσε ψευδή αίσθηση νομιμότητας στον ιδιοκτήτη, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «συναυτουργία στο έγκλημα».

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 19χρονου κατηγόρησε τον Δήμο Κασσάνδρας για αδράνεια στην όλη υπόθεση: «Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασσάνδρας», τόνισε. Σύμφωνα με τον πατέρα του νεαρού ο δήμος «θα έπρεπε να έχει σφραγίσει το λούνα παρκ μετά την επιστολή της αστυνομίας, αλλά δεν το έκανε ποτέ».

«Δεν πρέπει να χαθεί άλλο παιδί»

Ο κ. Καμπαϊλής δήλωσε ότι υπάρχουν δύο δικογραφίες σε εξέλιξη, μία με δικάσιμο στις 16 Δεκεμβρίου 2026 και μία δεύτερη, με 11 κατηγορούμενους, που αφορά αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου. «Τα Ελληνόπουλα πρέπει να είναι προστατευμένα. Εμείς χάσαμε το παιδί. Δεν πρέπει να χαθεί άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πατέρας του 19χρονου κάλεσε την πολιτεία να παρέμβει για να διασφαλίσει την ασφάλεια σε θεματικά πάρκα, παιδικές χαρές και χώρους συνάθροισης παιδιών. «Δεν υπάρχει τίποτε. Σάπια σίδερα, σπασμένα, σκουριασμένα, τα πάντα», είπε, κάνοντας λόγο για «μεγάλη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας».

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Ο πατέρας του νεαρού κατήγγειλε πως «στην τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχουν πολλοί ανεπάγγελτοι» και ότι «έχει γίνει σημείο μισθού και λοβιτούρας». Επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν «να λειτουργεί λούνα παρκ για 13 χρόνια χωρίς να πληρώνει δημοτικά τέλη και χωρίς να ελέγχεται η ηλεκτροδότηση».

«Ο σκοπός τώρα είναι να σώσουμε άλλα παιδιά. Αν θέλουν να μας βοηθήσουν, ας μας βοηθήσουν. Αν όχι, θα το κάνω μόνος μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει τη στήριξη «πάνω από 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων». Υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκει πολιτική καριέρα, αλλά δικαίωση και ασφάλεια για τα παιδιά.

Ο Γ. Καμπαϊλής πρόσθεσε πως στο Εφετείο «θα εφαρμοστεί η κάθειρξη για τον καθένα» και ότι τα στοιχεία της υπόθεσης «θα εμπλουτιστούν τόσο πολύ, που δεν μπορούν να φανταστούν». Ανέφερε ότι «οι τελικές ποινές είναι πολύ μεγαλύτερες» και αφορούν τόσο τον θάνατο του γιου του Γιάννη όσο και την κακουργηματική έκθεση του δεύτερου παιδιού του, Δημήτρη.

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