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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 19 Ιουνίου, στο λούνα παρκ Adventureland, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν παρουσίασε βλάβη το δημοφιλές παιχνίδι «Wave Twister», αφήνοντας 16 επιβάτες εγκλωβισμένους στον αέρα για αρκετές ώρες.

🔴 BREAKING: Nearly Dozen Riders Stuck on Wave Twister at Adventureland – Rescue Underway https://t.co/2I65DrAKoS Advertisement Advertisement June 20, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 μ.μ., τοπική ώρα, όταν η διασκέδαση σταμάτησε ξαφνικά, με τους επιβάτες να παραμένουν ακινητοποιημένοι σε ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του East Farmingdale και δυνάμεις αμοιβαίας βοήθειας, ενώ το πάρκο εκκενώθηκε με τη συνδρομή και άλλων πυροσβεστικών σωμάτων καθώς και της Αστυνομίας.

#Update: Fifteen children and one adult were rescued Friday evening after they got stuck on a ride at Long Island's Adventureland amusement park. @AdiGTV reports.

https://t.co/4UMndXlBBD — CBS New York (@CBSNewYork) June 20, 2026

Συναγερμός στο Λονγκ Άιλαντ

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, και οι 16 επιβάτες, ηλικίας από 5 έως 40 ετών, είχαν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η δημοσιογράφος του FOX5 Τζέσικα Φορμόσο, η οποία βρισκόταν στο πάρκο όταν σημειώθηκε η βλάβη, δήλωσε ότι κατάλαβε πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί όταν άκουσε τις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το «Wave Twister» αποτελεί μέρος ενός προγράμματος ανακαίνισης ύψους 10 εκατ. δολαρίων στην περιοχή Legacy Corner του Adventureland και κατασκευάστηκε από την ελβετική εταιρεία Ride Engineers.

