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Πριν από λίγες ημέρες, στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όταν παιχνίδι τύπου «σφεντόνα» παρουσίασε σοβαρή δυσλειτουργία την ώρα που βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο έφηβοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι Southwest Slinger του λούνα παρκ Western Playland, στο Sunland Park. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής, οι αρχές ειδοποιήθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και έσπευσαν στο σημείο.

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Οι διασώστες εξέτασαν έναν νεαρό και μία νεαρή, οι οποίοι βρίσκονταν στα τέλη της εφηβείας τους. Οι δύο επιβάτες ανέφεραν πως υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομείο, καθώς αρνήθηκαν τη μεταφορά.

Βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες αποτυπώνει τη στιγμή της βλάβης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παιχνιδιού, φαίνεται να σπάει ξαφνικά ένα από τα συρματόσχοινα που συγκρατούν την καμπίνα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Παρά τη δυσλειτουργία, οι δύο επιβάτες παρέμειναν δεμένοι με τα συστήματα ασφαλείας στις θέσεις τους, μέχρι να ακινητοποιηθεί πλήρως η καμπίνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του λούνα παρκ, το συγκεκριμένο παιχνίδι εκτοξεύει τους επιβάτες σε μεγάλο ύψος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και απαιτεί την παρουσία δύο ατόμων για να τεθεί σε λειτουργία.

Η διοίκηση του Western Playland επιβεβαίωσε το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι το παιχνίδι τέθηκε άμεσα εκτός λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός τεχνικός έλεγχος. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα του λούνα παρκ.