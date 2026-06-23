Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ένα παιχνίδι σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ ακινητοποιείται 72 μέτρα πάνω από το έδαφος κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Six Flags Over Georgia όταν ξαφνικά ένα από τα ψηλότερα παιχνίδια σταμάτησε απότομα, αφήνοντάς τους αναβάτες κυριολεκτικά στον αέρα σε ύψος 72 μέτρων.

Advertisement

Advertisement

Riders were left dangling 260 feet in the air after one of the Six Flags rides suddenly stopped. A rider who was stuck took video of the park and joked it would be his "last day at Six Flags" after the experience. pic.twitter.com/UZ2ZWloFdO — CBS News (@CBSNews) June 23, 2026

Ένας από αυτούς απαθανάτισε τη στιγμή που το SkyScreamer έπαψε να περιστρέφεται καταγράφοντας εικόνες που κόβουν την ανάσα. Την ίδια στιγμή προσπαθούσε να καθησυχάσει τη φίλη του που καθόταν δίπλα του.

Πρόσθεσε στα σχόλια της ανάρτησης στο Facebook ότι ο χειρότερος φόβος του ήταν εξαρχής μην η κούνια πέσει από μεγάλο ύψος.«Αυτή είναι η τελευταία μου μέρα στο Six Flags», είπε στο βίντεο.

«Δεν θα πω ψέματα, δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό», είπε.