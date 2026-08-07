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Πανικός επικράτησε σε δημοφιλές λούνα παρκ στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν βλάβη σε παιχνίδι άφησε αρκετούς επισκέπτες να κρέμονται ανάποδα για τουλάχιστον επτά λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Castaway Cove της Playland, στην πόλη Όσεαν Σίτυ, την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Ξαφνικά ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εγκλωβιστούν σε ανεστραμμένη θέση, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες αντιμετώπισης της βλάβης.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται ένας από τους επιβάτες να φωνάζει: «Κατεβάστε με!», ενώ μια γυναίκα από το έδαφος προσπαθεί να τον καθησυχάσει λέγοντας: «Είσαι καλά, αγάπη μου, είσαι καλά».

Παράλληλα, η μητέρα ενός παιδιού που επέβαινε στο παιχνίδι ανέφερε: «Αυτή ήταν η δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ που το συγκεκριμένο παιχνίδι παρουσίασε δυσλειτουργία, οπότε ανησυχούσα πολύ για την ασφάλεια των τριών παιδιών μου, τα οποία ανέβηκαν όλα εκείνο το βράδυ».

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της βλάβης δεν έχουν γίνει γνωστά.

WATCH: Terrifying video shows riders hanging upside down after an amusement park ride malfunctioned on the Ocean City, New Jersey, boardwalk.



A rider can be heard screaming "Get me down!" as the ride suddenly stopped, leaving passengers suspended upside down for an estimated 5-7… pic.twitter.com/bltYxsaHEe — Fox News (@FoxNews) August 6, 2026