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Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών οργάνων ΟΤΑ για τον δήμαρχο Κασσάνδρας, Ηρακλή Λειβαδιώτη, αναφορικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Είχε προηγηθεί σχετική παραπομπή του στο Συμβούλιο, που απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και εκλεγμένο εκπρόσωπο των ΟΤΑ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για παράβαση καθήκοντος εξ αμελείας.

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Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψίας στο μοιραίο παιχνίδι crazy dance, που αδειοδοτήθηκε για την θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ότι τέλεσε την συγκεκριμένη πειθαρχική παράβαση και η απόφαση κοινοποιήθηκε σήμερα στον κ. Λειβαδιώτη, ο οποίος αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η οποία διεξήχθη τον περασμένο Φεβρουάριο, δια των συνηγόρων του, είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών σε καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διαδικασία για την οποία είναι αρμόδιο το αυτοτελές τμήμα αδειών. Τόνισε δε, ότι οι αρμοδιότητές του αφορούσαν τα τεχνικά έργα και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε καμία γνώση – λόγω μη αρμοδιότητας – αναφορικά με έγγραφο που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του δήμου κι αφορούσε την εν λόγω αυτοψία.