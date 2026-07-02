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Ένας δήμαρχος στο Μεξικό παντρεύτηκε ξανά έναν καϊμάν, στο πλαίσιο μιας παράδοσης αιώνων που πιστεύεται ότι φέρνει ευημερία στην τοπική κοινότητα.

Η ετήσια τελετή πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σαν Πέδρο Ουαμελούλα της Οαχάκα στις 30 Ιουνίου, όπου ο τοπικός δήμαρχος παντρεύτηκε συμβολικά μια θηλυκή καϊμάν γνωστή ως Άνα Σίντια Ραμίρεζ Αουμάδα.

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Σύμφωνα με το Reuters, η τελετή πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 230 χρόνια και συμβολίζει την ένωση μεταξύ δύο αυτοχθόνων κοινοτήτων και όχι έναν πραγματικό γάμο.

Πριν από τον γάμο, η θηλυκή καϊμάν ντύθηκε με ένα λευκό νυφικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους δρόμους, ενώ οι κάτοικοι γιόρταζαν με μουσική και χορό.

Αν και μοιάζει αλλόκοτο, ο συμβολικός γάμος βασίζεται σε έναν αιώνιο μύθο για έναν γάμο μεταξύ των ηγετών δύο γειτονικών αυτόχθονων κοινοτήτων, ο οποίος έθεσε τέλος σε μια μακροχρόνια σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εορτασμών, η πόλη γεμίζει με μουσική, χορό και πολιτιστικές παραστάσεις.

Το καϊμάν ντύνεται επίσης με διάφορες παραδοσιακές ενδυμασίες, που την κοσμούν με τα πάντα, από πολύχρωμα τοπικά ρούχα μέχρι περίτεχνα λουλουδάτα καλύμματα κεφαλής. Οι ντόπιοι συγκεντρώνονται στη συνέχεια για τη μεγάλη μέρα, η οποία ολοκληρώνεται με τον δήμαρχο να φιλά τη «νύφη» του, το ερπετό.

Αν και το θέαμα γίνεται συχνά viral στο διαδίκτυο, παραμένει μία από τις παλαιότερες παραδόσεις της κοινότητας και πιστεύεται ότι συμβάλλει στη διασφάλιση μιας ευημερούσας χρονιάς, με καλές συγκομιδές, επιτυχημένη αλιεία και αρμονία μεταξύ των κατοίκων της.