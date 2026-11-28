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Δύο 17χρονοι διασώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατοικία στο κέντρο της Στυλίδας, όταν ο πατέρας του ενός τούς έβγαλε λιπόθυμους από το δωμάτιο όπου κοιμούνταν.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3:00, από αιτία που παραμένει άγνωστη, στον κάτω όροφο της μεζονέτας. Εκεί κοιμόνταν ο γιος της οικογένειας και ένας φίλος του, τον οποίο φιλοξενούσε.

Το εσωτερικό του σπιτιού γέμισε γρήγορα με πυκνό καπνό. Οι δύο ανήλικοι, που δεν είχαν καταλάβει τη φωτιά, καθώς κοιμόταν, εισέπνευσαν μεγάλη ποσότητα.

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Ο πατέρας αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, κατέβηκε και, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, μπήκε στο γεμάτο καπνούς δωμάτιο και έβγαλε έξω και τους δύο. Κατά την επιχείρηση εισέπνευσε και ο ίδιος καπνό και τραυματίστηκε στο χέρι.

Τον έναν 17χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Στυλίδας, που έσπευσε στο σημείο με γιατρό, και τον άλλον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας. Και οι δύο διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο πατέρας μετέβη προληπτικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η Πυροσβεστική.