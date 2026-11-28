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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Παιανίας, με θύμα έναν 22χρονο οδηγό.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 8:00, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και κινούνταν με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο εξετράπη της πορείας του.

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Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο 22χρονος απεγκλωβίστηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.