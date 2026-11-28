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Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κλινική, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό ήταν προσχεδιασμένο.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έκλεψαν ράβδους χρυσού και ερευνούν κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν για την ταυτοποίηση της συμμορίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που διέφυγαν από το σημείο.

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Σκηνές κινηματογραφικής ληστείας εκτυλίχθηκαν στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο Κόστα Βέρδε, στην περιοχή Καγιάο του Περού, όταν περίπου δέκα ένοπλοι κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, ανοίγοντας πυρ και αρπάζοντας βαλίτσες και τσάντες από το εσωτερικό του.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην κλινική Σαν Χούδας Ταδέο. Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία του Περού, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

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Όπως προκύπτει από τις εικόνες των καμερών ασφαλείας και τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι δράστες χρησιμοποίησαν τρία οχήματα τύπου pickup για να αποκλείσουν τον δρόμο και να ακινητοποιήσουν το μαύρο αυτοκίνητο κοντά στην έξοδο προς τη λεωφόρο Σάντα Ρόσα, στην περιοχή Λα Πέρλα.

Στη συνέχεια, πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, παραβίασαν τις πόρτες και άρπαξαν τις αποσκευές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ακινητοποίησαν τον οδηγό πάνω στο οδόστρωμα και έβγαλαν από το αυτοκίνητο τη γυναίκα που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Η ληστεία έγινε μπροστά στα μάτια άλλων οδηγών, οι οποίοι παρακολούθησαν έντρομοι τη δράση των ενόπλων.

El violento asalto a balazos en la Costa Verde, a la altura del puente Santa Rosa, en La Perla, Callao, exige una respuesta contundente. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo reactiva. Urge inteligencia policial, prevención y control territorial efectivo.#seguridadCiudadana #callao #Costaverde #inseguridadCiudadana — Jose Manuel Saavedra (@jmsaavedram) November 27, 2026

Οι δράστες φέρονται να παρακολουθούσαν τα θύματα

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και ότι οι δράστες είχαν θέσει στο στόχαστρό τους τους δύο επιβάτες, παρακολουθώντας τις κινήσεις τους πριν από τη ληστεία.

«Τους είχαν βάλει στο στόχαστρο, τους παρακολουθούσαν. Αυτό ήταν προσχεδιασμένο, μπορούμε να διακρίνουμε τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Καγιάο, στρατηγός Όλγκερ Μπεναβίδες.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της περουβιανής εφημερίδας El Comercio, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι αποσκευές που άρπαξαν οι ένοπλοι να περιείχαν ράβδους χρυσού. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία.

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Τα κινητά τηλέφωνα και το ανθρωποκυνηγητό

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και κινητά τηλέφωνα που φέρονται να πέταξαν οι δράστες σε χαμηλότερο σημείο της παραλιακής ζώνης κατά τη διαφυγή τους.

Η απόρριψη των συσκευών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ ειδικό κλιμάκιο έχει αναλάβει την περισυλλογή και την εξέτασή τους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα των κινητών ενδέχεται να αποκαλύψουν επικοινωνίες που προηγήθηκαν της επίθεσης και να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των μελών της συμμορίας.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται και στην εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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