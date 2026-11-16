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Ο Ποντίφικας δεν κατάφερε να πιάσει το αντικείμενο που εκτόξευσε πιστός ενώ βρισκόταν στο ειδικό όχημά του πριν την αναχώρησή του.

Παρά το περιστατικό, ο Πάπας Λέων συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του χωρίς να παρουσιάσει ενδείξεις τραυματισμού κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον λαό του Περού για τη φιλοξενία, ολοκληρώνοντας την εξαήμερη παραμονή του στη χώρα με προορισμό τη Ρώμη.

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στο Περού, όταν ένα αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος τον χτύπησε κοντά στο μάτι. Το αντικείμενο φέρεται να ήταν ένα ροζάριο (κομποσκοίνι προσευχής), το οποίο πιθανότατα κάποιος πιστός επιθυμούσε να προσφέρει στον Ποντίφικα.

Το περιστατικό συνέβη κατά την άφιξή του σε αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία, σε αεροπορική βάση στη Λίμα, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό τη Ρώμη. Ο Πάπας επέβαινε στο ειδικό όχημά του και χαιρετούσε τους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής.

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Το αντικείμενο που πέτυχε τον Πάπα Λέοντα κοντά στο μάτι

Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές αντίστοιχες περιστάσεις, ο Πάπας δεν κατάφερε να πιάσει το αντικείμενο που του πέταξαν οι πιστοί. Φωτογραφίες και βίντεο από το συμβάν τον δείχνουν να φέρνει το χέρι στο πρόσωπό του και να τρίβει την περιοχή του ματιού του αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Από το οπτικοακουστικό υλικό εκτιμάται ότι επρόκειτο για ροζάριο, ένα αντικείμενο που οι προσκυνητές συνηθίζουν να ζητούν από τον Πάπα να ευλογήσει κατά τη διάρκεια δημόσιων εμφανίσεων και θρησκευτικών εκδηλώσεων.

🚨 Pope Leo XIV has been HIT IN THE FACE in Peru Someone THREW A ROSARY and it struck the pope https://t.co/9elovtd88Z — Catholic Arena (@CatholicArena) November 16, 2026

Παρά το απρόοπτο, ο Πάπας συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να υπάρξει κάποια ένδειξη ότι υπέστη τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, μάλιστα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον λαό του Περού για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία που του επιφύλαξε κατά την εξαήμερη παραμονή του στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε «πατρίδα» του.

Η επιδεξιότητα του Πάπα και τα αντικείμενα που του πετούν οι πιστοί

Ο Πάπας Λέων, ο οποίος είναι 71 ετών και αγαπά ιδιαίτερα το τένις, έχει αποκτήσει φήμη για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την ασυνήθιστη επιδεξιότητά του. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών και των δημόσιων εμφανίσεών του, αρκετοί πιστοί συνηθίζουν να του πετούν διάφορα αντικείμενα, με τον ίδιο να καταφέρνει συχνά να τα πιάνει με εντυπωσιακή ευκολία.

Στο παρελθόν έχει πιάσει λούτρινα παιχνίδια και σημαίες, ενώ είχε ξεχωρίσει και ένα περιστατικό στο οποίο σταμάτησε για να παραλάβει μια πίτσα που του προσέφεραν κάτοικοι του Σικάγο. Η συγκεκριμένη στιγμή είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

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Ωστόσο, το περιστατικό στο Περού δεν αποτελεί την πρώτη φορά που τα αντανακλαστικά του δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να αποφύγει μια άστοχη κίνηση. Σε προηγούμενη εκδήλωση στη Ρώμη, ο Πάπας είχε προσπαθήσει να πιάσει ένα αντικείμενο που του πέταξαν, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κατά την προσπάθειά του, χτύπησε κατά λάθος τον εικονολήπτη του Βατικανού, ο οποίος βρισκόταν στο πίσω μέρος του ειδικού οχήματος.

Ο Λέων είχε τότε ζητήσει συγγνώμη από τον συνεργάτη του για το ακούσιο χτύπημα, σε ένα ακόμη περιστατικό που έδειξε πως ακόμη και η γνωστή του επιδεξιότητα δεν τον προστατεύει πάντοτε από τα απρόοπτα.

Η επίσκεψή του στη Νότια Αμερική διήρκεσε συνολικά 12 ημέρες και ολοκληρώθηκε με την αναχώρησή του από το Περού για τη Ρώμη, μετά την εξαήμερη παραμονή του στη χώρα.

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