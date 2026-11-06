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Μια ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου άγριας πανίδας αποκάλυψαν οι περουβιανές αρχές, εντοπίζοντας περισσότερες από 3.000 ταραντούλες κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, σε αποσκευές επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα στο Περού.

Τα αραχνοειδή επρόκειτο να μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας του Περού (SERFOR), βρίσκονταν μέσα σε τρεις βαλίτσες που ανήκαν σε δύο Γερμανούς υπηκόους και έναν Πολωνό.

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Η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε το φορτίο. Όπως ανέφερε, κατά τον χειροκίνητο έλεγχο των αποσκευών οι υπάλληλοι παρατήρησαν ότι ορισμένες από τις κάλτσες κινούνταν.

Οι ταραντούλες προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές του Περού και βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ανάμεσά τους υπήρχαν δείγματα από το στάδιο των αυγών μέχρι πολύ νεαρές αράχνες, αλλά και ορισμένες ενήλικες.

Peruvian authorities seized more than 3,000 tarantulas hidden in socks inside the suitcases of two German citizens and a Polish citizen preparing to board a flight to Germany. The three were detained and face criminal proceedings. https://t.co/Hlje6okgGr — Breaking911 (@Breaking911) November 5, 2026

Μετά τον εντοπισμό τους, ειδικοί της SERFOR παρέλαβαν τα αραχνοειδή και τα τοποθέτησαν σε ειδικά πλαστικά δοχεία. Παράλληλα, οι τρεις επιβάτες συνελήφθησαν από αστυνομική μονάδα που ασχολείται με περιβαλλοντικά εγκλήματα, ενώ η εισαγγελία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος τους.

Το οικονομικό κίνητρο πίσω από την παράνομη μεταφορά είναι σημαντικό, καθώς οι ταραντούλες μπορούν να πωληθούν στη μαύρη αγορά της Ευρώπης έναντι έως και 500 ευρώ η καθεμία.

Το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας αποτελεί μια ιδιαίτερα επικερδή παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Interpol, εκτιμάται ότι αποφέρει παγκοσμίως περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.