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Ο νέος δήμαρχος συγκέντρωσε το 34,54% των έγκυρων ψηφοδελτίων σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση με μικρή διαφορά από τους συνυποψηφίους του.

Παρά τον ιστορικό συνειρμό του ονόματός του, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν τον ίδιο με τις ιδεολογίες των δικτατόρων που παραπέμπει το όνομά του.

Ο Φλόρες, ο οποίος προηγουμένως ανήκε σε δεξιό πολιτικό χώρο, δεν παρείχε επίσημες εξηγήσεις για την προέλευση του ονόματός του στο βιογραφικό του.

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Θα μπορούσε να μοιάζει με ψέμα, αλλά ένας πολιτικός που φέρει τα ονόματα δύο διαβόητων δικτατόρων του προηγούμενου αιώνα, κατόρθωσε να εκλεγεί ως δήμαρχος στην περιοχή Κεροπάλκα του Περού. Πρόκειται για τον… 45χρονο Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες, ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές ως υποψήφιος με τον πολιτικό σχηματισμό Ahora Nación, ο οποίος περιγράφεται ως κεντροαριστερός.

Ο Χίτλερ Μουσολίνι έγινε δήμαρχος περουβιανής πόλης

Ο πολιτικός συγκέντρωσε το 34% των ψήφων σε μία αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, όπου μόλις 42 ψήφοι χώριζαν τους τρεις πρώτους υποψηφίους.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εκλογικών Διαδικασιών του Περού (ONPE), ο Φλόρες συγκέντρωσε 229 ψήφους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,54% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γκασπάρ Μπενίλντε Οσόριο Σαμπράνο, του κόμματος Renovación Popular Perú, με 204 ψήφους (30,77%). Τρίτη αναδείχθηκε η Ιταλα Γιοβάνα Σαντιγιάν Βάρα, του Partido País Para Todos, με 187 ψήφους (28,21%).

🇵🇪 Hitler Mussolini Simeon Flores é eleito prefeito de Queropalca nas eleições regionais e municipais do Peru. O candidato do partido de esquerda Ahora Nación ganhou por 25 votos de diferença. A sua campanha foi pautada pelo acesso à saúde pública e combate à pobreza. https://t.co/wKRyqJCrb2 October 9, 2026

Το όνομα του νέου δημάρχου, το οποίο παραπέμπει στον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι, προκάλεσε αίσθηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν τον ίδιο με τις ιδεολογίες των δύο δικτατόρων. Σύμφωνα με το New York Post, δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ο Φλόρες έγινε μέλος του κεντροαριστερού κόμματος, αλλά προηγουμένως ανήκε σε δεξιό κομματικό σχηματισμό. Παραιτήθηκε το 2025, σύμφωνα με το εκλογικό του προφίλ.

Στο επίσημο βιογραφικό που κατέθεσε ως υποψήφιος δεν δίνονται εξηγήσεις για την προέλευση του ονόματός του. Αναφέρεται, πάντως, ότι είναι επικεφαλής του Simeon Sac Investment Group. Δεν γνωρίζουμε εάν έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές. Ο Φλόρες γεννήθηκε στην Κεροπάλκα, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Λαουρικότσα, στην περιφέρεια Ουανούκο, στις 6 Αυγούστου 1981.

Όταν ο Χίτλερ κέρδισε τον Λένιν Βλαντίμιρ

Η περίπτωση του Φλόρες δεν είναι μοναδική. Το 2018, σε μία άλλη περιοχή στο Περού, ένας άλλος υποψήφιος με το όνομα Χίτλερ Γκεσκλέν Άλμπα Σάντσες επικράτησε απέναντι στον Λένιν Βλαντίμιρ Ροντρίγκες Βαλβέρδε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο νικητής είχε επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τον ιστορικό συνειρμό που προκαλούσε το όνομά του. «Εγώ είμαι ο καλός Χίτλερ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ανάλογη περίπτωση έχει καταγραφεί και στη Ναμίμπια, όπου πολιτικός με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα (Adolf Hitler Uunona) έχει σημειώσει επανειλημμένες εκλογικές νίκες.