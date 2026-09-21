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Κατά την επίθεση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, τραυματίστηκαν επιπλέον δύο άτομα από τα πυρά του δράστη.

Η Πόλο, γνωστή για την έντονη κριτική της κατά της διαφθοράς, είχε καταγγείλει δημόσια απειλές κατά της ζωής της.

Εννέα ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η ίδια είχε κατονομάσει τον αξιωματικό Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν ως υπεύθυνο για σχέδιο επίθεσης εναντίον της.

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Νεκρή από πυροβολισμό έπεσε μέσα σε πολυσύχναστη λαϊκή αγορά στο Περού η 43χρονη δημοσιογράφος και υποψήφια περιφερειάρχης Σούζι Απόντε Πόλο, σε μια επίθεση που προκάλεσε σοκ και καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με την El País, ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη δύο άνθρωποι. Η Πόλο δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά της.

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Γνωστή με το προσωνύμιο «La China Polo», η δημοσιογράφος διεκδικούσε την περιφέρεια με το κόμμα Socios por Áncash και είχε αποκτήσει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγελλε περιστατικά που η ίδια συνέδεε με διαφθορά σε δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων η Εισαγγελία και η Εθνική Αστυνομία.

🇵🇪 URGENTE CONMOCIÓN EN PERÚ!! acaban de asesinar a una candidata a gobernadora la asesino un sicario VENEZOLANO DE 3 DISPAROS EN LA CABEZA.. pic.twitter.com/k4RgDAv0Md September 20, 2026

Η καταγγελία για απειλές

Εννέα ημέρες πριν δολοφονηθεί, στις 10 Σεπτεμβρίου, η δημοσιογράφος είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί τηλεφωνήματα από τρεις πηγές που την είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος της. Τότε η Πόλο είχε αποδώσει την απειλή στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Dirincri), Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν, και δήλωσε ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

«Έχω δεχθεί τηλεφωνήματα από τρεις πηγές που με προειδοποιούν ότι ο κύριος Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν έχει διατάξει επίθεση εναντίον μου. Έχω ήδη καταθέσει αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας λέω, κύριε Ρεβορέδο: δεν μπορούμε να ενεργούμε σαν δειλοί, όπως συνηθίζετε εσείς. Τι φοβάστε; Ότι θα αποκαλύψω όλα τα βρόμικα μυστικά σας;» έλεγε τότε η 43χρονη δημοσιογράφος.

#20Sep Sicariato en Perú



Candidata al Gob. regional por el movimiento político Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como La China Polo, fue asesinada a balazos en el distrito d Caraz



Había denunciado haber sido amenazada por el jefe de la Dirincri, PNP Víctor Revoredo pic.twitter.com/pvDXzyYKTW — JFranco (@jcfranco35) September 21, 2026

«Εσείς, όπως έλεγα πάντα, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας, είστε οι απαγωγείς, οι διακινητές ναρκωτικών, οι εγκληματίες, οι εκβιαστές, οι παραβάτες, γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες είστε μπλεγμένοι σε όλα αυτά. Εγώ ασκώ τη δημοσιογραφία και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό. Δεν φοβάμαι, κύριε Ρεβορέδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Ο Ρεβορέδο είναι ύποπτος εγκληματίας, ένας μαφιόζος. Δεν άξιζε να του απονεμηθεί ο βαθμός του στρατηγού, όπως δεν αξίζει να είναι επικεφαλής της Dirincri, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η υπηρεσία. Όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα. Κατασκευάζουν στοιχεία. Οι ίδιοι εκβιάζουν ανθρώπους. Τους απαγάγουν ακόμη και για να αποσπάσουν χρήματα. Δεν λέω ψέματα. Και θα αγωνιστώ για αυτή την αλήθεια μέχρι το τέλος» συμπλήρωνε η Πόλο.

Σε άλλη ανάρτησή της μάλιστα είχε γράψει «αν θέλετε να μου αφαιρέσετε τη ζωή, τότε να έχετε το θάρρος να το κάνετε απευθείας. Πιείτε ένα ποτό και ελάτε να με βρείτε οι ίδιοι (…) Δεν φοβάμαι να πεθάνω, αλλά δεν μπορώ να πεθάνω ακόμη, γιατί έχω πολλά να κάνω για την περιοχή του Άνκας».

Η έρευνα καλείται πλέον να διαπιστώσει εάν οι απειλές αυτές συνδέονται με τη δολοφονία ή αν το κίνητρο βρίσκεται αλλού, στις δημοσιογραφικές ή πολιτικές δραστηριότητές της.